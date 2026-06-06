全球供應鏈重組 卓榮泰稱我GDP成長飛速：將進入20大經濟體

中華民國工商協進會今天在高雄舉辦工商午餐會，行政院長卓榮泰率部會首長出席。他致詞時說，全球迎向供應鏈重組的時代，帶動台灣GDP成長飛速，台灣即將進入全球20大經濟體。

卓榮泰提及，政府已經與美方談好對等貿易協定（ART）的優惠內容，將會繼續地爭取，確保台灣在台美簽署的ART裡所爭取到的相對待遇。目前在美方所宣布的60個經濟體當中，加徵額外關稅會從10%到12.5%，「台灣因為有ART的基礎，會屬於比較輕的這一部分，談判團隊會跟美方做最後的確認」。

卓榮泰今天率領金管會、勞動部、國發會、環境部等首長到高雄出席工商午餐會，除高雄市長陳其邁陪同與會，包括長興材料、中鋼、東南水泥、義美食品及多家建設公司都由董事長親自出席。

卓榮泰說，在總統賴清德領導下，行政團隊正在向國人報告一張還在努力進行中的成績檢討，行政團隊雖然不敢說、也不能說未來會有多好，「但可以保證的是一定會努力讓台灣越來越好」。

他說，台灣正迎向世界供應鏈重組的時代，「因為非紅供應鏈的重組，台灣抓到了發展契機」，因有領先全球的高科技製造，台灣加速發展；政府也必須擴大對人民的照顧，包括擴大國家安全、政治與經濟永續發展等。

工商協進會理事長吳東亮開場致詞表示，這一年來，台灣位居全球人工智慧（AI）跟半導體供應鏈的核心位置，今年第一季國內生產毛額（GDP）創下48年來新高；台股可說是價量齊揚，成為全球第5大資本市場，「相信今年經濟成長率一定可以超過10%」。

吳東亮說，隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，此時此刻提升南台灣的經濟韌性，就是強化台灣的安全保障。中央政府透過大南方新矽谷計畫，打造從嘉義延伸到屏東的AI科技走廊。亞洲資產管理中心落腳高雄，更是展現政府將金融與資本市場重心向南延伸的決心。