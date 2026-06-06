政院推0-18歲全程支持計畫 卓揆：用更大力道協助勞資和諧

行政院推出一系列「0-18歲全程支持計畫」，行政院長卓榮泰6日表示，當假期延長、當津貼增加、當彈性增加，政府的立場是由政府來支持產業界，「我們不想增加產業界的負擔，用更大的力道來協助勞資關係的和諧」。

行政院長卓榮泰宣布「0-18歲全程支持計畫」，其中包括將彈性育嬰假升級為「育兒假」，到6歲前都適用；推動婚育居住減稅優惠；以及「婚假、產假、陪產假」都會延長。

卓榮泰6日中午出席「中華民國工商協進會工商午餐會」時表示當假期延長、當津貼增加、當彈性增加，政府的立場是由政府來支持產業界，「我們不想增加產業界的負擔，也不會讓勞工的薪資因此而減少」。在不減少勞工薪資、不增加產業界負擔的情況下，政府會用更大的力道來協助勞資關係的和諧，也希望各位先進能夠來支持這樣的政策。

因此，加大力道是現在政府在各位工商界先進朋友們這麼努力為國家創造這麼高的經濟成長、這麼好的GDP成長之下，政府有能力、有必要，也有這樣的必須條件來做好這些工作的。

另外，卓榮泰強調，不僅如此，政府更希望整個社會的安定，會加大整個反毒的打擊，毒品的毒化是整個社會各層次、各階層、各領域所受到的，所以會加強這種反毒的力道。他說，日前已經宣布了從大面向的多項反毒策略，行政院也會請幾位政委來組成一個掃蕩毒品的指揮小組，實際地來指揮檢調、憲、海關、警六大緝毒機關如何展開全面性的工作。

他說，讓國家在經濟有發展、政府有支持、人口有對策的情況底下，不要讓毒品來危害整個台灣國家的安全，這個部分是政府未來每一天持續要做的工作。今天很榮幸來到這裡，希望等一下聆聽各位各種寶貴的意見之後，讓政府回去可以在剛剛所報告的這幾項工作之外，更增加我們對未來國家願景的期待，讓政府的施政力道能夠往更正確的方向去著手。