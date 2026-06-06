川普政府祭301條款 卓揆：台灣有ART基礎、額外關稅較輕

行政院長卓榮泰6日中午出席「中華民國工商協進會工商午餐會」，面對301所帶來的強迫勞動談判項目、遭點名的國家加徵額外關稅會從10％到12.5％。卓榮泰表示，台灣因為有ART的基礎，會屬於比較輕的部分，這個要與談判團隊繼續來跟美方做最後的確認。

卓榮泰致詞時表示，從賴清德總統2年前上任後，國際的情勢對政府來講是多重的挑戰，國內也是歷經了多重的各種大的變化，包括水災等等、颱風的傷害。尤其是美國進行的關稅談判以及最近的中東情勢，更是造成了很多局勢的不能夠穩定，但一切都會漸漸地趨好。

面對301所帶來的強迫勞動這個談判項目，卓榮泰表示，已經與美方談好這個ART的這個優惠的內容，「我們會繼續地爭取，確保我們在ART裡面所爭取到的相對的待遇」，目前在美方所宣布的60個經濟體當中，加徵額外關稅會從10％到12.5％，台灣因為有ART的基礎，會屬於比較輕的這一部分，這個要與談判團隊繼續地來跟美方做最後的確認。

由於已經被列為實施這個國家了，但還有後續的完整程序要完成。因此在過去蔡英文總統到現在賴總統主政，政府所從事的各種多方的建設，都會持續在國際形勢更穩定之後、國內的經濟體更基礎更完善之後，有更好的發展的機會。