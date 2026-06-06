卓揆出席南部工商午餐會 釋政策利多：不增產業界負擔

行政院長卓榮泰今天中午出席中華民國工商協進會的南部工商午餐會，會前致詞時，針對地緣政治下的「非紅供應鏈」契機、台美最新關稅談判進展、高雄亞洲資產管理中心推動成效，以及產業界高度關切的勞工政策釋出重要宣示，引進更彈性的工時制度，確保不增加企業負擔、不減勞工薪水。

卓榮泰強調，行政院正推動「AI新十大建設」與13項國家戰略產業，政府將在不增加產業界負擔、不減少勞工薪資的前提下，加大力道支持產業，創造更和諧的勞資關係。

卓榮泰指出，過去10年來台灣經濟體質顯著成長，GDP從2016年的17.5兆元台幣，至今已增長至33.5兆元台幣，正式進軍「一兆美元經濟體」，位列世界前20大經濟體。

他表示，這得益於台灣高科技製造業領先全球，以及正逢全球供應鏈重組的時代，「非紅供應鏈」的重組讓台灣精準抓住了關鍵契機。

卓榮泰也揭露台美談判最新進展，包含232關稅減免、301條款與ART協定，行政院談判團隊將持續與美方進行最終確認。

卓榮泰大力肯定金管會主委彭金隆推動「亞洲資產管理中心」的成效，目前全台資產管理規模已達8兆元台幣，較原訂4兆元目標翻倍成長，其中高雄專區目前已成功引入5158億元，其中包含161家家族辦公室，資產規模達711億元。

卓榮泰重申亞資中心「兩年有感、四年有變、六年有成」的階段目標，並鬆口表態「未來當高雄進一步成熟之後，不排除會向其他的縣市再去做擴充」促使台灣金融創新走向區域均衡發展。

卓榮泰也特別針對「安心職場」與「友善職場」向工商界大老給出明確承諾，他提出「當假期延長、當津貼增加、當彈性增加，政府的立場是由政府來支持產業界，我們不想增加產業界的負擔，也不會讓勞工的薪資因此而減少」。

他強調，政府引進更彈性的工時制度，延長及增加育兒留職停薪津貼、放寬各種假別、並在確保不增加企業負擔、不減勞工薪水的情況下，由政府給予產業界支持，協助勞資關係的和諧。

行政院長卓榮泰出席中華民國工商協進會的南部工商午餐會。記者巫鴻瑋／攝影