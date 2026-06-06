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美政府擬入股AI企業 收益分享公眾

聯合報／ 國際中心／綜合報導

數位新聞媒體「美國新聞」（ＮＯＴＵＳ）四日引述三位知情人士報導，川普政府高官已和主要的美國人工智慧（ＡＩ）企業做初步討論，讓美國政府入股這些企業的可能性。

上述計畫仍進行中，細節尚未敲定，現階段討論重點是讓這些美企自願將股份讓渡給政府。這些投資的收益將直接用於公共目的，像發放紅利給所有美國家庭。

此時正值OpenAI與Anthropic正準備推動備受市場矚目的首次公開發行（ＩＰＯ）。根據路透此前報導，OpenAI準備悄悄申請ＩＰＯ，開發Claude的Anthropic一日已申請在美國上市。

自美國總統川普去年一月就任以來，OpenAI執行長奧特曼就持續與川普政府官員討論此一構想。奧特曼是在去年一場對話首度直接向川普提出此一構想，並於近幾周與川普政府高官再次討論，作為讓ＡＩ經濟效益更廣泛分享給美國大眾的方式。

Anthropic尚未與川普政府討論讓渡股份。川普政府五月宣布，將斥資廿億美元（約台幣六三六億元）入股九家量子運算公司。

OpenAI 川普 路透 AI

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