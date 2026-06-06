避免失控 Anthropic：應暫停開發尖端AI

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic四日在報告中建議全球同步暫停開發最先進的ＡＩ系統，原因是最新模型已開始出現恐脫離人類控制的跡象；然而，若僅一家公司暫停開發，競爭對手只會加快腳步。

該報告寫道，全球放慢尖端ＡＩ發展的速度也許是「好事」；但要讓暫停的機制真正有效，仍需跨國的多家主要ＡＩ企業，尤其美中的ＡＩ企業，同意按可供驗證的規則同步停止。

該報告中還寫道，一旦缺乏全球協調機制，企業與政府將不得不在激烈競爭，以及地緣政治的壓力下，做出艱難的安全相關決策。

不過，Anthropic上述建議引發業界與白宮官員反彈，認為Anthropic過度聚焦最壞情況且誇大風險，背後其實是以安全為名，拖慢其競爭對手的策略及「話術」。

該建議在華府和美國矽谷恐將面臨重重阻礙。美國官員與科技業高層一再強調，一旦美國ＡＩ發展減速，就可能讓中國大陸在這場被視為本世紀最關鍵的科技競賽取得決定性戰略優勢。