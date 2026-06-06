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卓揆：產業面臨3挑戰 靠非紅供應鏈優勢突圍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
行政院長卓榮泰表示，產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，政府正一一解決 。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰表示，產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，政府正一一解決 。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰昨天參訪台中旭東機械公司時指出，目前產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，行政院會引進勞力、推動人工智慧（ＡＩ）自動化並善用非紅供應鏈優勢，持續向業界挹注資源；現在是台灣最好的時代，儘管國內外狀況頻仍，政府是朝好的方向走。

卓榮泰表示，行政院要落實賴總統均衡台灣的政策方向，推動全台的科技園區與產業園區，南部以台南的沙崙綠能科學城為營運基地，建構大南方機器人生態系，北部則有桃竹苗大矽谷，再加上中部機密製造為主的傳統產業，構成完整的機器人產業供應鏈。

卓榮泰指出，政府也要給予更多力量協助，目前產業面臨缺工、高齡化與供應鏈重組等三個問題；關於缺工問題，勞動部已經在研議如何引進更多勞動力，若力道速度不夠，政府會馬上加強，高齡化則要靠機器人替代人力，自動化、機械化與智慧化是未來趨勢。

至於供應鏈重組，卓榮泰強調，這確實給台灣全新機會，現在全世界都需要「非紅供應鏈」，他相信台灣在這方面有品質保證，可以讓世界各國信賴並共同合作。

卓榮泰指出，政府正在與美方談判、簽訂合作備忘錄（ＭＯＵ），也讓航空器零組件與鋼、鋁、銅等延伸產品取得關稅減免，與歐盟和日、韓有相同的競爭力，加上台灣在非紅供應鏈中的優勢，創造出絕佳機會。

機器人產業發展的另一個目標是帶動傳產，卓榮泰說，總統已經宣布八年一千億元中小微企業轉型升級條例，不僅把微型企業裝進來，也納入新創產業，外加多元振興方案，每年至少會有兩百五十億元，不管是設備升級、技術升級還是人才培育，都會一一落實。

卓榮泰認為，「現在是台灣最好的時代」，雖然世界狀況還很不確定，部分區域有軍事衝突，台灣也經歷國內天災，以及好幾場談判，但還是穩穩地壯大了產業基礎、資本市場，也強化勞資關係，政府是朝一個好的方向在走。

卓揆 台南 卓榮泰 供應鏈

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