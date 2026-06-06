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CPI年增率升破2%…通膨進逼！專家預估央行將釋偏鷹訊號

聯合報／ 記者朱漢崙陳素玲／台北報導
五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率無預警突破百分之二通膨警戒線，外界關注六月即將舉行的中央銀行理監事會議，是否會祭出預防性升息手段。記者潘俊宏／攝影
五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率無預警突破百分之二通膨警戒線，外界關注六月即將舉行的中央銀行理監事會議，是否會祭出預防性升息手段。記者潘俊宏／攝影

五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率無預警突破百分之二通膨警戒線，就連扣除蔬果及能源的核心ＣＰＩ也已經連續兩個月超過百分之二，物價壓力再度升溫。那麼，六月即將舉行的中央銀行理監事會議，會不會因此升息呢？專家認為，本月央行會議仍以維持利率不變的機率較高，但將持續釋出審慎、偏鷹訊號。

回顧今年第一季ＣＰＩ年增率平均為百分之一點二三，但根據主計總處最新預測，第二季將大幅上升至百分之二點○四，第三季再上升至百分之二點二四，第四季則會微幅回落至百分之二點二一。第二季起，國內通膨壓力將逐月增加，已經遠離一年之久的通膨危機，再度顯現。

主計總處官員表示，如果今年天候好一些，國際能源價格也能下降，物價壓力情勢也會好一些。

此外，五月以新台幣計價的進口物價指數為百分之廿二點三三，創四十六年高，美元計價漲幅十七點二一，也創五十個月新高，是否可能出現輸入性通膨？

主計總處專門委員曹志弘分析，推升進口物價指數來自機器、電機等設備零件漲百分之廿二點五四，主要是記憶體等零組件價格上漲，會影響電腦價格，但國人購買頻率不高；另一項礦產品漲幅是百分之四十五點四六，影響的是能源價格，但因政府專案平穩機制，國內機票及公共運輸價格都凍漲，阻斷對ＣＰＩ影響。兩者對ＣＰＩ的影響都不大，國內並無輸入性通膨現象。

全球主要央行 不排除再緊縮

五月ＣＰＩ指數突破百分之二，讓市場出乎意料，這也讓外界開始關注，接下來，六月份舉行的央行理監事會議，央行會不會祭出預防性升息手段。

合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，從央行決策邏輯來看，單月ＣＰＩ突破百分之二雖值得關注，尚不足以構成升息的充分條件，不過，今年一至五月核心ＣＰＩ平均年增率已達百分之一點九六，相當接近央行所重視的百分之二警戒水準，若中東局勢持續緊張，推升國際油價與運輸成本，就可能逼近央行必須採取行動的臨界點。

此外，近期全球貨幣政策環境也出現新的變化。徐千婷分析國際情勢指出，歐洲通膨再度升溫，市場對歐洲央行（ＥＣＢ）今夏進一步緊縮的預期升高；日本央行則可能於六月至七月會議持續推動貨幣政策正常化；美國聯準會雖暫時維持觀望，但在油價與通膨風險升高下，政策立場已由偏向降息轉為偏向審慎。全球主要央行正逐步進入「高利率維持更久」甚至不排除再次緊縮的新階段。

不過，在徐千婷看來，台灣經濟結構與歐美日仍有差異。目前出口受惠人工智慧（ＡＩ）投資熱潮而維持強勁，但內需成長相對溫和，且國際油價未來走勢仍高度取決於中東情勢發展。

徐千婷預期，央行本次理監事會議仍以維持利率不變的機率較高，但將持續釋出審慎偏鷹訊號。若未來核心ＣＰＩ持續在百分之二以上，且通膨預期開始形成，則央行升息的可能性將明顯增加。

通膨 主計總處 央行 CPI 油價

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