物價飛漲 5月CPI年增率飆到2.2%

中東戰事開打三月未停歇，台灣物價跟著飛漲，市場原先預期，政府祭出物價平穩策略，由中油吸收汽油價差後，可望有效控制物價增幅。未料，主計總處昨日公布的五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率竟大幅上升至百分之二點二，衝破百分之二通膨警戒線，創十四個月高點。

物價走升，民眾最有感，早餐店、便當店、餐飲店，就連夜市裡的小吃價格都不斷攀升，民眾想下手買東西前，都還先顧慮一下自己的荷包。

分析過去一年台灣物價走勢，去年下半年因物價走升趨緩，ＣＰＩ年增率維持在百分之一點五以下相對低點，今年初以來趨勢大致相同，主計總處原本預估今年ＣＰＩ年增率大略落在百分之一點六八。

不料，二月底美伊開戰後，對能源價格投下變數，國際油價出現每桶一百美元以上的強升走勢，這也讓主計總處上周公布最新經濟預測時，將今年ＣＰＩ年增率預測值上修○點二五個百分點、至百分之一點九三。

數據顯示，自第二季起，每季ＣＰＩ年增率恐都將在百分之二以上，顯示下半年通膨情勢險峻，遠離國人一年的通膨危機再起。

根據主計總處公布的最新統計數據，五月ＣＰＩ年增率高達百分之二點二，較四月份的百分之一點七三大幅擴增。扣除蔬果及能源價格後的核心ＣＰＩ年增率，也上升到百分之二點一二。

主計總處專門委員曹志弘分析，五月ＣＰＩ年增率破二，主要來自三大因素推升，首先，受天候影響，蔬菜價格上漲百分之九點六九，水果價格則因去年高基期而下跌百分之十六點○三。其次，受中東戰事影響，油料費上升，雖然政府已採取平穩機制，五月國內汽柴油價格繼續凍漲，但油料費因去年低基數明顯上漲，漲幅百分之廿點○九，創四年半新高。第三則是國籍航空燃油附加費調漲，國際機票上漲百分之十點三七，國外旅遊團費等也都明顯上升。

外食費用漲幅再擴大

外食族最關切的外食費用，五月上升百分之二點九九，漲幅再較四月擴大。曹志弘坦言，外食費漲幅雖低於百分之三，但近三個月來，月增率都大於百分之○點三，外食價格呈現上升趨勢，後續變化值得持續關注。不過，房租漲幅百分之一點七六，創四年以來新低。

曹志弘表示，燃油附加費自六月七日起調降屬於有利因素，但六月有端午節，娛樂服務費等價格會上漲；另外近期天候不佳恐影響菜價，預估六月ＣＰＩ漲幅會比五月略高。「物價處於溫和上漲態勢，除了中東戰事影響，經濟好也會推升物價」。