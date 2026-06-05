網傳烏山頭光電板汙染水源 能源署：水質符合標準

近日網路流傳「烏山頭水庫光電板插進土裡，恐溶出重金屬影響飲水安全」的說法，能源署今天澄清，經工研院採水測試，水質符合安全標準。另外，針對有輿論以極端實驗條件讓大眾誤以為光電板影響水質，能源署也予以駁斥。

經濟部能源署今天透過新聞稿，針對有民眾於社群媒體上質疑「烏山頭水庫光電板插進土裡、恐溶出重金屬影響飲水安全」一事說明。能源署提到，為保障水源水質，已於5月13日委請工研院至烏山頭案場週邊採水，並交由合格實驗室進行水質檢測。

能源署表示，檢測結果數值均符合環境部訂定的飲用水水源水質標準。其中，民眾所關心的鉛，遠低於飲用水水源水質標準0.05mg/L並未檢出。

另外，針對有民眾誤解環境部國家環境研究院實驗內容，以極端實驗條件誤導大眾一事，能源署表示，環境部的試驗為嚴厲破壞粉碎的光電板碎屑，浸泡在純水與pH約2.88酸性液體條件環境下1至3個月，pH2.88酸性水質不會在現實中發生，水庫水質酸鹼度不會低於6。

能源署強調，環境部國家環境研究院已於去年10月22日針對太陽光電板溶出實驗說明，此為極端情境模擬，請勿錯引標準。

能源署表示，光電板架設在水庫上，比對標準應為飲用水水源水質標準，指尚未經過淨水場處理的原水水質；環境部則是定期執行飲用水水質相關檢測，指經淨水場處理過的均符合飲用水水質標準。

能源署指出，發展綠能與保護民生用水安全同等重要。工研院的實測數據是最好的科學證明，歡迎社會各界基於事實理性監督，不應刻意曲解科學實驗、引用錯誤標準製造社會恐慌。政府將持續嚴格監控水質，全力守護台灣每一滴乾淨用水。