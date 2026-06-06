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5月外匯存底 全球第四

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（5）日公布最新統計，截至5月底，我國外匯存底金額達6,050.74億美元，較4月底增加25.86億美元，續創歷年次高水準，顯示在外資流入及外匯存底投資收益挹注下，我國外匯實力維持穩健。

央行外匯局局長蔡烱民表示，5月外資淨匯入約60億美元，但外匯存底增加主因，來自外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣兌美元匯率變動所帶來的評價利益。至於央行在匯市的雙向調節操作，對整體外匯存底增減影響相對有限。

受惠於台股市值持續攀升，截至5月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款餘額合計折算達1兆8,956億美元，約當外匯存底的313%，無論金額或占比均改寫歷史新高。外資部位與台股市值同步創高，不僅反映國際資金對台灣資本市場的高度參與，也凸顯金融市場與跨境資金流動對匯率穩定的重要影響。

近期新台幣匯率波動受到市場高度關注，蔡烱民指出，儘管外資進出頻繁，但市場供需來源相當多元，加上出口商持續有結匯需求，及央行在適當時機進場調節，使新台幣匯率維持相對穩定，波動幅度未明顯擴大。

針對主計總處公布5月進口物價指數（IPI）以美元計價年增率達17.21%，較4月明顯擴大，蔡烱民分析，主因仍然是國際油價上揚所致。

在全球外匯存底排名方面，日本5月外匯存底降至1兆939億美元，較前月大減755億美元，蔡烱民表示，與日本當局進場干預匯市有關。目前台灣外匯存底規模仍穩居全球第四大，僅次於中國大陸、日本及瑞士。

台幣匯率 股票 中央銀行

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