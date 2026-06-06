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總統喊六方向助攻中小微企業

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導

賴清德總統表示，台灣中小微企業171萬家，提供國內80%就業機會，約近900萬個職缺，特別是台灣科技業蓬勃發展，要利用科技產業來帶動中小微企業，就能達到均衡發展。

他在接受台視與非凡共同專訪節目中，提出六大具體方向帶動中小微企業。包括，第一，推動修法。將現行發展條例，修正為《中小微企業升級轉型發展條例》，在法案中特別加入「升級轉型」的精神。第二，推出「中小微企業多元振興方案」。方案三大核心是協助企業進行「數位轉型」、「淨零轉型」，以及「幫忙開拓更多國際市場」。

第三，過去經濟部、縣市政府或民間自行開發平價工業區，應該化被動為主動，逐個園區去輔導。

第四，科技產業一定要在國內建立自己的產業鏈，例如台積電推動原料、設備與器材從台灣本地供應，藉此將整體產業鏈帶動起來。

第五，推動國防自主帶動精密機械、電子產業以及一些基礎工業彙整起來。

第六，千億元計畫加速智慧轉型，盼2040年前，助百萬家中小微企業轉型。

行政院長卓榮泰昨（5）日也宣布，政府四年內（2026～2029）內投入200億元推出「智慧機器人產業推動方案」。加上賴總統宣布未來八年將投入1,000億元、經濟部每年投入逾100億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，加速中小微及傳統產業的升級轉型。卓揆預估未來每年平均預算規模將上看250億元。

賴清德 經濟部

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