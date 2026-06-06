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四企業投資台灣138億

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

全球前三大半導體晶圓供應商環球晶，為延伸第三代半導體及先進材料布局，預計三年內加碼投資台灣約32.5億元，強化利基產品競爭力及供應鏈韌性。除環球晶，經濟部投資台灣事務所昨（5）日還通過矽格聯測（6257）、健豪印刷及華城重電等企業擴大投資台灣，四家合計挹注資金逾138億元，為國內產業轉型注入活水。

投資台灣事務所指出，環球晶為因應產業技術演進，預計三年內投入約32.5億元，聚焦兩大方向，一為優化12吋碳化矽晶圓、方形矽晶片及GaN晶圓等特殊晶片相關製程與品質穩定度；二為持續精進12吋先進矽晶圓製程，透過導入智慧設備，逐步建構智慧製造環境。有助於技術深化與產品結構優化，並延伸至第三代半導體及先進材料布局，強化利基產品競爭力及供應鏈韌性。

電力設備領域同樣積極布局。投資台灣事務所表示，華城重電瞄準全球電網升級與AI資料中心用電需求，計畫於台中港斥資約35億元打造智慧工廠，預計新建廠完成後，台中廠區產能將翻倍。該廠將導入物聯網感測與MES製造執行系統，除提升製程效率外，亦致力低碳轉型，發展資源循環機制。

投資台灣事務所指出，專注於IC測試與晶圓測試服務的矽格聯測，則規劃投資40億元於新竹科學園區，升級既有廠房無塵室並引進高階測試設備，強化5G、人工智慧及高效能運算等關鍵晶片測試產能。健豪印刷則看準印刷市場微型化趨勢，斥資31億元於台中大肚區興建智慧新廠，導入AI影像辨識與智慧排程系統，持續深耕數位化生產。

截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,762家企業響應，累積投資金額達2兆6,837億元，預估創造16萬6,558個本國就業機會。

矽晶圓 環球晶 半導體

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