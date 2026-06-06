總統喊打造亞洲那斯達克 盼成為全球科技資本匯聚中心

賴清德總統指出，台灣若要帶動產業與經濟發展的加乘效應，勢必走向「亞洲那斯達克」，因為台灣擁有全世界最完整的AI產業生態系，也有極強大資金流，應該成為全球科技資本匯聚的中心。

他指出，台灣核心品牌是「最完整AI產業鏈」，吸引國際大廠直接來台對接。

賴總統談話重點

賴總統接受台視與非凡共同專訪節目於昨（5）日播出，他指出，台灣2026年第1季經濟成長率9.64%，人均GDP超過日韓，估明年台灣經濟體可擠入世界前20強。此外，台灣對外投資從中國轉向，2025年3.7%投在中國。如今美國成為台灣的最大貿易國，而台灣也是美國的第四大貿易國。

他認為，最重要的是，台灣正走在一條正確的道路上，「賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好」。不僅讓台灣經濟更加發展，也讓台灣的經濟更具有韌性。

賴總統說，台灣擁有強大的科技業，是名符其實的「科技島」，擁有全世界最完整的AI產業生態系，所以應該成為全球科技資本匯聚的中心。

他也說，台灣擁有極強大資金流。台股市值位居全球第五，單日交易量可達 1.8兆至1.9兆元，具備極佳的資金流動性。若要讓台灣比韓國、日本、新加坡或香港更具競爭優勢，核心品牌就是「最完整的AI產業鏈」，讓國際廠商能直接對接台灣的科技產業鏈。

賴總統指出，這種互動模式將形成良性循環。推動「亞洲那斯達克」不僅對資本市場有益，對台灣的中小微企業與科技產業發展更有巨大的加乘效果。這是台灣未來發展勢在必行的道路。

另外，外界關切AI蓬勃發展帶動用電需求，台灣供電隱現供需不足缺口。賴總統表示，台灣整體電力供應穩定，但綠電不足，正持續開發太陽能、風力發電。此外，政府沒有排除先進核能，核二、核三廠延役，也已經進入了審查程序。未來只要符合「核安無虞」、「核廢料有去處」、「社會有共識」這三個前提，政府就會依法進行重啟。

賴總統表示，「電力就是算力，算力就是國力」，這句話他非常贊同，他也是朝這個方向，持續強化台灣電力供應。