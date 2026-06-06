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上月CPI增2.2% 衝破警戒線 寫近14個月新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中東戰事推升能源價格效應浮現，5月CPI年增率攀升至2.2%，寫14個月新高。聯合報系資料照
中東戰事推升能源價格效應浮現，5月CPI年增率攀升至2.2%，寫14個月新高。聯合報系資料照

主計總處昨（5）日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率攀升至2.2%，寫下近14個月以來新高，也再度突破2%的通膨警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，中東戰事推升能源價格效應浮現，其中油料費主因去年低基期上漲20.09%，漲幅寫下四年半新高。

主計總處指出，相較於4月CPI年增率1.73%，5月漲勢一口氣擴大了0.47個百分點。光是蔬菜、水果、油料費及機票、旅遊團費等項目，就合計推升總指數達0.4個百分點，貢獻了絕大部分的漲幅；相對之下，其餘高達九成的查價品項，合計僅微幅推升0.07個百分點。

觀察七大類指數變動，以交通及通訊類年增率上漲4%最為顯著，寫下四年以來新高。

曹志弘解釋，中東戰事帶動國際油價，加上去年同期國內油價基期較低，5月油料費年增高達20.09%，是54個月來最大漲幅；同時，國籍航空於4月初大幅調漲燃油附加費，使得機票價格上揚超過一成，成為推升該類指數的主力。

民生飲食方面，受4月下旬豪雨影響，導致供量減少，蔬菜價格漲幅擴大，光是冬季盛產的高麗菜就大漲逾六成，此外，外食費年增率達2.99%，也連續三個月偏高。曹志弘指出，外食費會考慮食材、人事、房租等營運成本，考量目前房租相對平穩、電價也凍漲，外食費居高不下主要反映了工資調升帶來的人事成本壓力。目前漲幅的確有擴大，後續會密切關注。

由於主計總處日前預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，然而自第2季起，單季漲幅恐將全數突破2%的通膨警戒線。展望6月，端午連假引發的消費效應與陰晴不定的氣候變數，將成為左右物價走勢的關鍵。預期6月CPI年增率恐將微幅高於5月，持續在2%之上。

在AI電子零組件拉貨強勁與中東衝突推升原油價格雙重效應下，5月生產者物價指數（PPI）、進口物價指數（IPI）與出口物價指數（EPI）年增率全數擴大；其中，新台幣計價的出口物價飆漲23.25%，寫下有統計以來最大增幅，進口物價年增率衝上22.33%，攀至1980年7月以來新高漲幅。進口物價持續飆升，外界關注是否會引發國內「輸入性通膨」。

曹志弘分析，雖然進口物價受到電腦零組件價格走揚而上升，但這些零組件最終多用於組裝出口，直接影響國內終端消費的層面極為有限。

主計總處 中東 價格

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5月外匯存底 全球第四

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