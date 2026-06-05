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賴總統：台灣電力供應沒有問題 一定要成為「亞洲那斯達克」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統接受非凡及台視專訪。圖／總統府提供
賴清德總統接受非凡及台視專訪。圖／總統府提供

AI發展時代，台灣欲吸引外資投入讓關鍵供應鏈落地，供電穩定是繞不開的話題。賴清德總統接受非凡及台視新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。

針對電力供應，賴總統表示，目前台電電力供應的備轉容量大約20%，亦即發了100度電，有20度是沒有在用的；相較於平時的備轉容量率10%，本周的台電預測的備轉容量都在20%以上，代表台灣的電力供應沒有問題。

賴總統說，「我歡迎黃仁勳先生，或是任何擔心台灣的供電會出問題的人，我們可以帶他去發電廠看一看，台灣電力公司可以幫他們做簡報。」

賴總統指出，黃仁勳下回訪台，與台灣企業代表聚餐時，不妨邀請曾文生，邊吃邊說明，黃仁勳就會有信心。

針對台灣的能源配比，賴總統表示，電是穩定供應，但是綠電不足，所以還在持續開發太陽能、風力和小水力發電等綠電；他重申，沒有排除先進核能，社會希望核二廠及核三廠要延役，目前已經進入審查程序，只要核安無虞、核廢有解、社會有共識，政府會依法重啟。

談到台股上看五萬點，賴總統表示，股市有這樣的成長，原因是全球即將進入人工智慧化時代，誰擁有AI時代的基礎建設能力，誰就占到優勢，台灣擁有從國際科技大廠到中小微企業的完整產業鏈，就是其中獲益的國家之一；而這只是開始，台灣要繼續走向世界，而非鎖定中國，不要走回頭路。

此外，賴總統重申，台灣一定要走上「亞洲那斯達克」這條路，而台灣的品牌就是有最完整的AI產業鏈，任何一家新創公司到台灣，馬上可以找到技術夥伴、生產、投入商場試驗，進一步強化台灣產業鏈，亞洲的那斯達克，有助台灣資本市場，對台灣的中小微企業和科技產業發展都有加乘效應。

賴總統日前參加AIT國慶酒會時，贈送張忠謀傳給美國總統川普，希望讓川普了解台灣半導體產業的發展。

賴總統在專訪指出，川普想要讓美國再工業化並成為AI的世界中心，一定要更了解台灣的半導體產業；如果川普更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作應該會更順利。

黃仁勳 輝達 賴清德 台電 曾文生

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