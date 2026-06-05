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賴總統邀黃仁勳下次來台參訪電廠 台電：雙方保持密切聯繫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

AI浪潮下，如何確保電力無虞成了產官界最關心的焦點。賴清德總統釋出善意，邀請輝達NVIDIA）執行長黃仁勳下次來台時參觀國內電廠。對此，台電5日做出正面回應，強調雙方一直保持密切聯繫，上周也已再度接洽輝達，未來將在黃仁勳返台時安排供電議題的意見交換，並邀請其參訪電廠。

台電表示，目前與輝達公司持續保有聯繫管道，針對未來的用電需求以及整體的電力供應規劃進行討論。為了讓產業界更了解台灣的能源韌性，上周台電已再度洽詢輝達，希望能進一步深化交流。

對於賴總統拋出的電廠參訪邀請，台電指出，未來黃仁勳回到台灣時，雙方將有機會針對供電議題進行深度意見交換。屆時台電也將邀請他實地參訪電廠，藉此機會說明台電長期在推動電源開發、電網韌性等多元電力建設上所做的各項努力。

市場關心，若順利安排黃仁勳參訪，是否有可能前往外界矚目的核三廠或核四廠進行考察？台電對此抱持開放態度，表示公司非常樂意邀請黃仁勳參觀電廠，不過後續的參訪地點與具體行程，仍會先與輝達團隊進行溝通與討論後，再來做進一步的妥善安排。

台電指出，除了針對指標性科技外商進行溝通，台電近期也將密集安排與國內各大產業公協會進行交流，主動向產業界說明長期的供電規劃，全力確保台灣穩定供電。

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