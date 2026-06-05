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進口物價持續擴大 主計總處：未引發輸入性通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

全球人工智慧（AI）浪潮席捲與地緣政治局勢動盪，正牽動我國進出口與生產端物價走勢。主計總處5日公布5月物價統計，在AI電子零組件拉貨強勁與中東衝突推升原油價格雙重效應下，生產者物價指數（PPI）、進口物價指數（IPI）與出口物價指數（EPI）年增率全數擴大；其中，新台幣計價的出口物價飆漲23.25%，寫下有統計以來最大增幅，進口物價也寫下新高。

觀察國內生產端與源頭的物價變化，5月PPI年增率來到14.11%，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，PPI呈現雙位數的高成長，除了中東戰爭帶動國際能源等原物料價格震盪上行外，AI應用的強勁拉貨力道，更成為推升電子零組件等相關商品價格的重要關鍵。讓石油及煤製品、化學材料，以及電腦電子產品及光學製品等價格持續走揚。

進口物價走勢同樣受到全球科技熱潮的強烈外溢效應拉抬，5月新台幣計價的進口物價年增率衝上22.33%，攀至1980年7月以來新高漲幅。在各類進口商品中，以機器、電機及電視影像等設備及其零件的漲勢最為凌厲，單是這一大類就貢獻了11.51個百分點；此外，國際原物料震盪，也使得礦產品推升6.97個百分點。

進口物價持續飆升，外界高度關注是否會引發國內「輸入性通膨」。曹志弘分析，雖然進口物價受到電腦零組件價格走揚而上升，但這些零組件最終多用於組裝出口，直接影響國內終端消費的層面極為有限。廠商在面臨生產成本增加時，考量市場競爭等多元因素，多將成本轉嫁至出口端，這也合理解釋了為何5月新台幣計價的出口物價年增率能衝上歷史新高，但國內消費者物價指數（CPI）並未受到大舉波及。

主計總處

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