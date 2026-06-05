通膨升溫！5月CPI升至2.2% 寫14個月新高

國內物價壓力再度升溫，民眾面臨荷包縮水的考驗。主計總處發布5月消費者物價指數（CPI）年增率攀升至2.2%，不僅寫下近14個月以來新高，也再度突破2%的通膨警戒線。主計總處點出，此次漲幅顯著擴大，主要受到天候不穩推升菜價，以及油料費低基期效應所致；展望後市，在6月端午連假帶動相關消費需求的影響下，預期物價漲幅恐進一步擴大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，當前經濟成長力道強勁，再加上中東戰事影響，物價也多少受拉抬，但目前仍屬於溫和上漲的狀態。

進一步觀察各項數據變化，相較於4月CPI年增率1.73%，5月漲勢一口氣擴大了0.47個百分點。曹志弘解釋，光是蔬菜、水果、油料費及機票、旅遊團費等項目，就合計推升總指數達0.4個百分點，貢獻了絕大部分的漲幅；相對之下，其餘高達九成的查價品項，合計僅微幅推升0.07個百分點。

觀察七大類指數變動，以交通及通訊類年增率上漲4%最為顯著，寫下四年以來新高。曹志弘解釋，中東戰事帶動國際油價，加上去年同期國內油價基期較低，5月油料費年增高達20.09%，是54個月來最大漲幅；同時，國籍航空於4月初大幅調漲燃油附加費，使得機票價格上揚超過一成，成為推升該類指數的主力。

民生飲食方面，受4月下旬豪雨影響，導致供量減少，蔬菜價格漲幅擴大，光是冬季盛產的高麗菜就大漲逾六成，此外，外食費年增率達2.99%，也連續3個月偏高。曹志弘指出，外食費會考慮食材、人事、房租等營運成本，考量目前房租相對平穩、電價也凍漲，外食費居高不下主要反映了工資調升帶來的人事成本壓力。目前漲幅的確有擴大，後續會密切關注。

由於主計總處日前預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，然而自第2季起，單季漲幅恐將全數突破2%的通膨警戒線。展望6月，端午連假引發的消費效應與陰晴不定的氣候變數，將成為左右物價走勢的關鍵。

曹志弘分析，目前儘管6月7日起國籍航空燃油附加費調降22%，有助於收斂國際機票漲幅，但天候不穩等不利因素仍存。此外，考量去年端午節落在5月，今年則在6月，節慶帶動的娛樂服務等相關需求勢必墊高基期；綜合上述因素，預期6月CPI年增率恐將微幅高於5月，持續在2%之上。