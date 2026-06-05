投資台灣再添逾百億元 環球晶圓等4企業擴大投資

投資台灣事務所今天通過環球晶圓、矽格聯測、健豪印刷及華城重電等4家企業擴大投資台灣，共增加新台幣逾138億元投資。其中，環球晶圓投入32.5億元深化先進矽晶圓與第三代半導體布局；華城重電則斥資35億元於台中港打造智慧工廠，因應全球電網升級及AI資料中心帶動的電力設備需求。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，全球前三大半導體晶圓供應商之一的環球晶圓，此次透過「台商回台方案」投入約32.5億元，未來3年將持續優化12吋碳化矽晶圓、方形矽晶片及氮化鎵（GaN）晶圓等特殊晶片製程，同時精進12吋先進矽晶圓技術，並導入智慧設備及數據分析工具，提升產線監控、預測維護及品質管理能力。

經濟部表示，環球晶也將同步推動節能減碳及再生能源應用，藉此強化第三代半導體及先進材料布局，提升供應鏈韌性與產品競爭力。

在「根留台灣方案」方面，半導體測試廠矽格聯測規劃於新竹科學園區擴大投資40億元，導入高階測試設備並升級無塵室，結合智慧製造與人工智慧技術，包括自動排程、光學檢測及設備預測維護等應用，以提升測試產能及產品品質。

經濟部指出，矽格聯測專注於IC與晶圓測試服務，產品應用涵蓋5G、人工智慧、高效能運算及車用電子領域，此次是第2度申請根留台灣方案擴大投資，預期可帶動高階半導體人才需求。

同為「根留台灣方案」的印刷業者健豪印刷則規劃於台中市大肚區興建新廠，投資31億元擴充產線，預計新增87個本國就業機會。新廠將導入AI影像辨識、自動倉儲及智慧排程系統，並搭配再生能源與節能設備，提升生產效率與能源使用效益。

華城重電此次也通過「根留台灣方案」，預計將投資約35億元於台中港興建具高階製造及檢測能力的智慧工廠，並新增178個本國就業機會。經濟部表示，受惠全球能源轉型、電網升級及AI資料中心用電需求增加，華城重電新廠完工後，既有台中廠區產能可望倍增，進一步提升國際市場競爭力。

經濟部指出，華城重電新廠將導入物聯網感測、製造執行系統（MES）及能源管理系統，透過人工智慧分析、生產數據整合及智慧檢測等技術，提升製程穩定度與產能調度效率，並推動低碳製造與資源循環應用，強化全球電力基礎建設供應鏈布局。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1762家企業投資約2兆6837億元，預估創造16萬6558個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台投資方案」已有352家企業投資約1兆4585億元，帶來9萬5747個就業機會；「根留台灣方案」則有220家企業投資約6160億元，創造2萬9038個就業機會，另有29家企業排隊待審。