台灣50指數、0052最新定審出爐 「AI新戰力」接棒

台灣50指數本次新增刪除各四檔，新增貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）(4958)，刪除康霈*（6919）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），調整後投資更AI化。

值得注意的是，富邦科技（0052）本次季度調整新增10檔，刪除2檔。新增志聖（2467）、台勝科（3532）、禾伸堂（3026）、聯茂（6213）、帆宣（6196）、新唐（4919）、矽格（6257）、德律（3030）、全新（2455）、華新科（2492），刪除精成科（6191）、瑞儀（6176）。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，AI基礎建設持續成為全球科技巨頭競逐的焦點，當前AI產業的核心痛點已非需求端，而是供應鏈的實質交付能力。

洪珮甄分析，面對全球雲端服務業者（CSP）全速擴大採購AI伺服器，台灣科技核心供應鏈憑藉彈性的全球產能調配與技術優勢，正迎來實質業績挹注。

AI目前仍處於快速擴張的初期階段，市場長線潛力遠超外界預期，尤其隨AI代理趨勢引領新一波投資風向，台股具備強韌的基本面支撐，題材熱度不滅。在盤勢上，預期將呈現趨勢題材股良性輪動、指數震盪緩步墊高的長多格局。

洪珮甄指出，由於近期盤面類股輪動速度加快，市場短期焦點將回歸總經數據與政策走向。投資人接下來應密切關注四大關鍵變數：包括即將公布的美國5月非農就業與CPI通膨數據，這將直接牽動市場對通膨降溫的信心。

其次為6月中旬聯準會FOMC利率決策會議所釋出的每季經濟預測（SEP）與點陣圖，這將為未來的降息路徑定調；此外，國際地緣政治如美伊談判的最終結果，亦是牽動全球風險情緒的觀察指標。在波動市況中，建議透過聚焦科技核心布局的ETF，以分批進場或定期定額方式，全面掌握AI長線紅利。