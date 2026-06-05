環境部2026淨水永續獎 日月光、台積電等13家企業領航

響應世界環境日，環境部5日舉辦2026淨水永續獎交流論壇及頒獎典禮。其中，台積電（2330）及日月光公司（3711）皆為連續3年獲獎的企業，其中日月光公司更是締造了智慧水處理三連霸的「AI王」殊榮。環境部彭啓明表示，淨零轉型趨勢下，廢水不再只是處理對象，更是可循環利用的再生資源。

為推動水環境治理轉型，環境部4月修訂《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》，擴大增設自動連續監測對象強化即時監控，一定規模之造紙業、食品製造業、發酵業、石油化學業及公共污水下水道系統必須採行最佳可行控制技術。

同時為引導產業從末端處理升級為永續治理，已連續辦理3屆淨水永續獎，本屆共計13家企業獲獎，展現廢水循環、創能及再生價值。

此次榮獲「水處理卓越獎」的企業亮點十足。正隆（1904）后里廠、豐川綠能及淡水河系污水下水道系統利用厭氧沼氣發電，年產綠電1,900萬度，減碳達1.3萬噸；欣興電子（3037）優化廢水系統電解技術，年回收35噸銅管及金、銀、鈀貴金屬。

台灣美光則導入濃縮氣提與觸媒整合氧化技術分解高濃度氨氮，削減率99.79%。在智動化方面，華邦電子（2344）導入AI精準控藥，減少36%藥劑與12.5%污泥產出；矽品則針對硼廢水進行智能加藥，節藥效率達兩成以上。

宏遠興業（1460）則採用逆滲透減少90%藥劑用量、減少60%滷水，並延長膜管年限，花蓮門諾導入MBR無氯除菌，積極改善廢水水質。

今年加碼的「技術創新獎」，表揚了卓越新創技術企業。台積電14廠七期創下全廠用水回收率97.7%的佳績，更導入特殊活性碳去除99.97%短碳鏈PFAS，並將含矽污泥再製成礦石粉與硫酸銅，落實全循環綠色生產。

日月光凸晶二B廠則導入「AI Agent智慧水務大腦」，達成水質異常100%提前預警，並透過AI運算減少藥劑及污泥量，帶領水務系統邁向自主化。值得一提的是，台積電及日月光公司皆為連續3年獲獎的企業，其中日月光公司更是締造了智慧水處理三連霸的「AI王」殊榮。

此次首度新增「水環境復育獎」，旨在表揚積極投入公共水體營造的單位。采鈺科技推動全員志工參與水環境巡守與螢火蟲生態復育，並結合在地開發互動導覽APP，將環境教育向下扎根。

台灣美光則透過公私協力，投入東門溪與南崁溪的現地水質改善工程，每日處理超過3萬公噸污水，有效改善河川水質，成功建立長期治理的示範模式。

彭啓明表示，過去廢污水處理多著重於達標排放，但在淨零轉型的趨勢下，水環境治理思維必須從「解決問題」轉向「創造價值」。獲獎企業證明，廢水不再只是處理對象，更是可循環利用的再生資源。淨水永續的推動須仰賴產業創新與公私協力。

今日論壇亦安排產學界針對氨氮減排、AI數位轉型、沼氣發電及關鍵水處理技術進行專題交流。未來，環境部將持續推動廢（污）水處理朝向創能、節能、資源化與智慧低碳發展，期盼透過標竿典範的擴散效益，共同打造更具韌性的永續水環境。