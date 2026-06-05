升破通膨警戒線！戰事推升能源價格 5月CPI年增率大幅上揚至2.2%

主計總處今天發布5月消費者物價指數（CPI），中東戰事推升能源價格效應浮現，5月CPI年增率大幅上升至2.2%，再度衝破2%通膨警戒線，創14個月新高。其中，油料費因去年低基期上漲20.09%，加上燃油附加費推升國際機票，年漲10.37％，另5月豪雨影響菜價漲9.69%，推升5月物價指數一舉破二。

主計總處調查，5月CPI較上年同月漲2.2％，5月國內汽柴油價格續凍漲，但受3月價格調漲的遞延影響，油料費較上年低基數明顯上漲，加上燃油附加費推升國際機票，以及國外旅遊團費等娛樂服務費用與交通工具零件及維修費等費用亦調高；此外，外食費、房租及家庭管理費用續漲，且蔬菜、電費、燃氣價格均較上年為高；惟水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI，漲2.12％，也來到近期高點。

5月外食費再度上揚至2.99%高點，房租漲幅略降至1.76%。

另外，中東戰事造成國際原物料及能源價格大幅上揚，各項生產成本明顯攀升，5月生產者物價指數（PPI）年增率上漲14.11％，美元計價的進、出口物價指數（IPI、EPI）年增率分別漲17.21％及漲18.09％，顯示廠商面臨嚴峻成本價格挑戰。