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影／參訪台中機械產業 卓榮泰：現在是台灣最好的時代
行政院長卓榮泰今天表示，雖然世界情勢不太確定，還有些地區有軍事衝突，台灣也經歷過天災跟幾次稅務談判，但台灣還是穩穩的壯大產業基礎，也強化了勞資關係，目前正在往好的方向前進。
卓榮泰參訪台中旭東機械公司，他指出目前產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，行政院會引進勞力、推動AI自動化並善用非紅供應鏈優勢，持續向業界挹注資源；現在是台灣最好的時代，盡管國內外狀況頻仍，政府是朝好的方向走。
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