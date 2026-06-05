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影／參訪台中機械產業 卓榮泰：現在是台灣最好的時代

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
行政院長卓榮泰表示行政院要落實賴總統均衡台灣的政策方向，推動全台的科技園區與產業園區，南部以台南的沙崙綠能科學城為營運基地，建構大南方機器人生態系，北部則有桃竹苗大矽谷，再加上中部機密製造為主的傳統產業，構成完整的機器人產業供應鏈。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰表示行政院要落實賴總統均衡台灣的政策方向，推動全台的科技園區與產業園區，南部以台南的沙崙綠能科學城為營運基地，建構大南方機器人生態系，北部則有桃竹苗大矽谷，再加上中部機密製造為主的傳統產業，構成完整的機器人產業供應鏈。記者黃仲裕／攝影

行政院卓榮泰今天表示，雖然世界情勢不太確定，還有些地區有軍事衝突，台灣也經歷過天災跟幾次稅務談判，但台灣還是穩穩的壯大產業基礎，也強化了勞資關係，目前正在往好的方向前進。

卓榮泰參訪台中旭東機械公司，他指出目前產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，行政院會引進勞力、推動AI自動化並善用非紅供應鏈優勢，持續向業界挹注資源；現在是台灣最好的時代，盡管國內外狀況頻仍，政府是朝好的方向走。

行政院長卓榮泰表示，產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，政府正一一解決；現在是台灣最好的時代，盡管國內外狀況頻仍，政府是朝好的方向走。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰表示，產業面臨三大挑戰，分別是缺工、高齡化與全球供應鏈重組，政府正一一解決；現在是台灣最好的時代，盡管國內外狀況頻仍，政府是朝好的方向走。記者黃仲裕／攝影

台中 行政院 卓榮泰

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