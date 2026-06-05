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在地農產品交流協會 韓國瑜籲思考中草藥種植

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院長韓國瑜出席「台灣在地農產品及生活文化交流協會」成立大會。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院長韓國瑜出席「台灣在地農產品及生活文化交流協會」成立大會。韓國瑜國會辦公室／提供

立法院長韓國瑜5日出席立委蔡春綢發起之「台灣在地農產品及生活文化交流協會」成立大會。他指出，台灣地理條件多元，除蔬果生產外，亦可思考發展具市場潛力的中草藥種植，拓展農民收益來源。期盼在共同努力下，逐步營造更穩定、可長可久的務農環境。

蔡春綢特邀來自台灣中部地區的青農及地方創生團隊，帶來優質產品在立法院康園餐廳前廣場推廣展售。與會者包括立委陳清龍、張嘉郡、許宇甄、陳昭姿、張智倫、葛如鈞、王安祥、邱慧洳、許忠信、洪毓祥、楊瓊瓔、劉書彬等人。

韓國瑜致詞時表示，很榮幸參與由蔡春綢推動的「台灣在地農產品及生活文化交流協會」成立大會，也感謝在座各位委員、雲林縣謝淑亞副縣長，以及農民朋友與東海大學校友會特地前來共襄盛會。

韓國瑜提到，農民腳踩土地，為了養家辛苦耕耘，如何打造更完善的務農條件與環境，不僅是各級政府的責任，也需要產、官、學各界共同投入。他感慨，許多青年懷抱理想返鄉務農，卻因收益不穩而被迫轉職，令人不捨。

韓國瑜指出，台灣地理條件多元，除蔬果生產外，亦可思考發展具市場潛力的中草藥種植，拓展農民收益來源。台灣四面環海，糧食自給率偏低已是嚴峻課題，甚至攸關國家安全，他呼籲社會各界正視農業發展與農民權益。期盼在共同努力下，逐步營造更穩定、可長可久的務農環境。

韓國瑜 韓國 陳昭姿

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