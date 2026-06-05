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商研院最新服務業景氣分析 批發零售一枝獨秀、其餘衰退

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
主計總處今天發布10月受僱員工薪資統計，累計1-10月工業及服務業全體受僱員工每人每月實質經常性薪資4萬3664元，年增1.32%，近五年最高增幅。圖為示意圖。圖／本報資料照片
主計總處今天發布10月受僱員工薪資統計，累計1-10月工業及服務業全體受僱員工每人每月實質經常性薪資4萬3664元，年增1.32%，近五年最高增幅。圖為示意圖。圖／本報資料照片

商業發展研究院（商研院）今（5）日發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數（CCCIS）在今年1月終於終結連續三季的下行、首度翻轉止跌；然而，在亮麗的復甦訊號背後，卻全靠「批發及零售業」單一產業挑大樑，其餘產業普遍呈現衰退，呈現不均衡的K型發展。

商研院指出，今年1月經標準化後的CCCIS為+0.0125個標準差，預測到今年10月將可一路震盪回升至+0.2299個標準差，顯示商業服務業景氣已步上復甦軌道。然而，細看五個同行子指標，卻極度分歧。

其中，「批發及零售業實質GDP」一枝獨秀，景氣持續穩定復甦中，而且升速超快。相反地，其餘內需行業全數續呈下行，「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」止升轉降，「服務業受僱員工人數」續降，「住宿與餐飲實質GDP」與「實質不動產及住宅服務業GDP」則是下降速度有所減緩。就判別景氣循環的「擴散指數」而言，尚難說是真正景氣復甦。

商研院分析，今年首季經濟成長率高達14.55%、創48年來單季新高，但淨輸出貢獻度就占了10.33個百分點，主因就是受惠於AI與高效能運算需求暢旺帶動的強勁出口。從產業別來看，工業成長貢獻度達9.22個百分點，服務業僅4.61個百分點，工業強、服務業弱；出口部門旺、內需部門虛的雙元經濟現象明顯，且不只工業與服務業有落差，服務業內外需與行業間也有落差，呈現市場碎片化，結構分歧化。

商研院指出，台灣難得百年一見，一躍而上「AI盛世」之核心樞紐地位，但傳統中小型企業的數位轉型、綠色轉型、AI轉型紅利，看得到卻吃不到。不均衡復甦常態化，部門與行業復甦走勢分歧兩極化，顯示結構性因素影響供應鏈韌性、消費者行為改變與市場型態重大。

對此，商研院建議，從供給面改革，再配合需求面挹注作為，使相關業者與投資者因應新環境與市場競爭，所採取資產「重配置」的投資報酬率得以實現；機會早在那裡，等待政府、企業與專家同心協力，一起挽起袖子，儘速找出解決方案，攜手解決。

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