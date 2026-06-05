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黃仁勳喊「台灣需要能源」 稱若受邀與賴總統看電廠是很大榮幸

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者胡經周攝影／聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。記者胡經周攝影／聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳今（5）日早上離台前，再度談到台灣能源議題。他表示，台灣需要能源（Taiwan needs energy），因為台灣產業正在快速成長，若要維持繁榮與經濟成長，並讓人民持續掌握AI革命帶來的機會，就必須擁有足夠能源。

黃仁勳表示，若未來能受邀與賴清德總統、台電董事長曾文生一同參訪電廠，將是很大的榮幸。他指出，能源是工業成長所必需，不只台灣如此，全球任何希望產業持續成長的地方，都需要能源支撐。

能源議題近期也成為台灣AI產業發展的熱門焦點。賴總統先前談到供電穩定與AI產業時表示，歡迎黃仁勳或任何擔心台灣供電的人到發電廠看一看；若黃仁勳下次來台找企業吃飯，也可邀請台電董事長曾文生當面說明台灣供電情況，讓外界對穩定供電更有信心。

隨著AI與半導體投資持續擴張，台灣用電需求也同步升高。台電評估，依半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩，平均一年新增約100萬瓩；若再加上AI等周邊相關成長，用電需求將更高。

黃仁勳也點出台灣經濟成長動能。他表示，聽聞台灣首季GDP成長達14%，很高興看到台灣的成功與成長，也很高興看到所有合作夥伴表現良好、努力工作，對此相當感謝。

他指出，台灣供應鏈在AI浪潮中扮演核心角色，輝達一路走來的成功，離不開台灣供應鏈與合作夥伴的支持。隨著AI帶動新一波電腦革命，未來數年全球將生產規模達數兆美元的運算設備，台灣也將在其中扮演關鍵角色。

黃仁勳強調，台灣若要持續抓住AI革命機會，能源供給必須跟上產業擴張腳步。從半導體製造、AI伺服器到資料中心，電力已不只是基礎建設議題，更是台灣能否承接下一波全球AI投資的關鍵。

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