快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

大奧斯汀亞裔商會啟動「Access Taiwan」 經貿團訪台打造 AI 夥伴關係

經濟日報／ 新媒體中心／即時報導
「Access Taiwan」代表團成員訪問國立臺灣大學電機資訊學院及重點科技研究學院。照片提供／ GAACC
「Access Taiwan」代表團成員訪問國立臺灣大學電機資訊學院及重點科技研究學院。照片提供／ GAACC

大奧斯汀亞裔商會（Greater Austin Asian Chamber of Commerce, GAACC）宣布啟動「Access Taiwan」高層級經貿代表團。代表團於5月31日啟程，行程至6月5日，率領一支由德州中部經濟發展官員、市政與公民領袖，以及企業與科技高階主管所組成的菁英團隊，直達全球科技供應鏈核心—台灣。

這是一支真正代表德州的代表團，成員亦涵蓋大奧斯汀地區以外的單位與領袖，包括休士頓亞裔商會（Asian Chamber of Commerce Houston）、休士頓大學（University of Houston），以及多位在德州深耕的 AI 與科技創業者。

此次倡議正值美台經貿關係的關鍵時點。台灣長期以來是美國與德州不可或缺的經濟夥伴，亦是全球半導體製造的核心支柱，並為 AI 革命所需的硬體基礎提供關鍵動能。隨著德州持續擴大半導體製造與基礎設施的布局，「Access Taiwan」經貿代表團的設計，旨在建立一條連結奧斯汀與台北的創新走廊，促成更緊密、可延續的合作關係。

「全美亞太裔總商會（National ACE）很榮幸支持能強化德州中部高科技圈與台灣之間經濟、創新與民間交流連結的行動，」全美亞太裔總商會（National Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce & Entrepreneurship, National ACE）總裁暨執行長董繼玲（Chiling Tong）表示。她將以代表團特使身分隨行。「當全球供應鏈與新興科技日益緊密互聯，德州中部高科技圈與台灣這樣的區域夥伴關係，比以往任何時候都更為重要。」

行程時點與 COMPUTEX 2026 同步

代表團抵台時間精準安排，將與全球指標科技展會「COMPUTEX Taipei 2026（台北國際電腦展）」以及亞洲重要新創平台「InnoVEX」同步。團員將獲得貴賓等級的高階參訪機會，近距離掌握 AI 機器人、沉浸式科技與次世代運算硬體的前沿趨勢，並與全球產業領袖同場交流。

「台灣是全球科技供應鏈跳動的心臟；而台灣與德州中部高科技圈之間的協同，從未像今天這樣關鍵，」GAACC 總裁暨執行長、代表團團長 Mark Duval 表示。「當我們與奧斯汀的市政、經濟發展與企業領袖一同抵達台北，我們的目標很清楚：為長期奠定『奧斯汀—台灣創新走廊』打下基礎。透過在 COMPUTEX 與產業龍頭，以及中央政府部會的直接對接，我們將把大奧斯汀定位為先進製造、AI 與半導體擴張的美國首選落腳點。我們要傳遞的訊息也很明確：奧斯汀歡迎投資、台灣對我們至關重要，而此行將為本區域的經濟未來帶來深具轉變性的影響。」

「Access Taiwan 的核心在於落地執行—啟動『奧斯汀—台灣創新走廊』，並把對話轉化為長期合作，」GAACC 會員、ecosTek共同創辦人 Andy Lee 表示。「我們將運用 ecosTek在台灣的在地網絡，協助 GAACC 連結資源與合作夥伴，打造可持續多年的 AI 與半導體合作。」

高影響力行動主軸

「Access Taiwan」並非一般性的參訪，而是一套高度聚焦、節奏緊湊的行程設計，目標在於建立可長期延伸的跨境合作基礎建設，包括：

1) 國家與機構層級對接

- 與外交部（MOFA）等中央部會進行高層簡報與交流

- 與重點貿易/產業機構（TEEMA、CIECA、TJCiT、TJPO、IEAT）對接，強化科技供應鏈韌性

2) 半導體與科技供應鏈深化合作

- 走訪與高層會晤聯發科、英業達、和碩、仁寶等全球領導企業

- 推動德州半導體製造生態與台灣 ODM 供應鏈的策略協同

3) 創投鏈結與新創落地（Soft-Landing）機制

- 與Plug and Play Taiwan 進行資本與落地策略交流

- 建立新創互訪、跨境投資、產學合作管道（含 UT Austin 與國立台灣大學），並結合 Epoch Foundation 等生態系資源

4) 基礎設施與智慧城市/智慧工廠共址合作

- 深入探討資料中心供電穩定性、半導體級用水供應等關鍵議題

- 與台達電等行業專家交流智慧工廠試點合作

「透過跨境合作與國際交流，我們正為創業者與創新者創造更多機會，領航半導體、人工智慧與先進製造等關鍵產業，」董繼玲補充表示。「我們的目標，是協助企業建立所需的策略夥伴與全球連結，以提升競爭力、持續創新，並強化美國與亞洲之間長期的經濟韌性。」

此次代表團成員陣容堅實，包含 GAACC 會員與代表、休士頓亞裔商會會員及理監事、Pflugerville Community Development Corp 代表，以及 Buda Economic Development Corporation 代表等區域推動者。

「Access Taiwan」代表團成員拜訪美國在台協會（AIT）。照片提供／ GAACC
「Access Taiwan」代表團成員拜訪美國在台協會（AIT）。照片提供／ GAACC

「Access Taiwan」代表團成員參與中華民國國際經濟合作協會（CIECA）晚宴交流。照片提供／ GAACC
「Access Taiwan」代表團成員參與中華民國國際經濟合作協會（CIECA）晚宴交流。照片提供／ GAACC

亞裔 德州 經濟發展

延伸閱讀

大奧斯汀亞裔商會率經貿代表團訪台 聚焦AI與半導體供應鏈合作

證交所攜手上市公司 展現台灣在全球AI與半導體產業關鍵地位

開COMPUTEX論壇助攻 林修銘：證交所是全球資金連結AI企業的橋樑

高雄傳產攜新創導入AI展成果 帶動逾5億元商機

相關新聞

捷克議長訪台 國發會中東歐投資基金加碼5000萬歐元助攻台商布局捷克

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率30餘位跨產業企業來台訪問，4日拜會經濟部長龔明鑫，雙方就深化台捷經貿合作及產業鏈夥伴關係進行廣泛交流。國發會葉俊顯主委也前往經濟部共同接待韋德齊，並宣布5000萬歐元的捷克加碼方案，期待台捷雙方的產業及投資合作關係將會更緊密。

中東歐投資基金加碼5千萬歐元 深化台捷經貿交流

台灣與中東歐的經貿戰略合作再升級。國發會與經濟部4日共同接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及其率領的企業代表團，並於會談中宣布，將額外匡列5,000萬歐元，推動「中東歐投資基金—捷克加碼專案」，透過多元資金渠道，深化台捷雙邊的交流合作。

網傳住宅用戶採夏月時間電價 台電：僅不到1%選用

住宅用戶夏月電價6月上路，網路流傳住宅用戶夏季用電採時間電價，讓許多民眾誤以為自家電費採時間電價計算。台電表示，全台住宅...

勞動部預算審查 召委關注勞保基金財務、勞動基金綠色金融

立法院社福衛環委員會4日初步審查完畢勞動部2026年度預算，後續將擇日再進行第二輪審查。召委林月琴在此次預算中，特別關注「強化企業責任、確保職安環境、保障勞動永續、確保勞動環境」等面向。

打造下一個戰略級產業 台中工策會助產業搶進無人機商機

搶攻全球「非紅供應鏈」，台中市展現強大決心！美國無人機產業協會於4日拜會台中市政府，與市長盧秀燕就無人機、人工智慧與自動化等前瞻領域展開深度對話。

工研院成為美國境外首個Green UAS評鑑機構 有助台廠加速布局美國市場

台灣無人機產業發展迎來重要里程碑。工研院正式取得美國Green UAS（綠色無人機）驗證執行資格，成為美國境外第一個具備相關驗證能力的機構，不僅可以服務國內無人機業者完成整機或零件的認證，也可接受其他民主國家的無人機廠商委託，進行Green UAS認證。業者認為，此舉不僅可大幅縮短無人機產品驗證時間，也有助於台灣業者加速進軍美國及國際市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。