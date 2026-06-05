大奧斯汀亞裔商會啟動「Access Taiwan」 經貿團訪台打造 AI 夥伴關係

大奧斯汀亞裔商會（Greater Austin Asian Chamber of Commerce, GAACC）宣布啟動「Access Taiwan」高層級經貿代表團。代表團於5月31日啟程，行程至6月5日，率領一支由德州中部經濟發展官員、市政與公民領袖，以及企業與科技高階主管所組成的菁英團隊，直達全球科技供應鏈核心—台灣。

這是一支真正代表德州的代表團，成員亦涵蓋大奧斯汀地區以外的單位與領袖，包括休士頓亞裔商會（Asian Chamber of Commerce Houston）、休士頓大學（University of Houston），以及多位在德州深耕的 AI 與科技創業者。

此次倡議正值美台經貿關係的關鍵時點。台灣長期以來是美國與德州不可或缺的經濟夥伴，亦是全球半導體製造的核心支柱，並為 AI 革命所需的硬體基礎提供關鍵動能。隨著德州持續擴大半導體製造與基礎設施的布局，「Access Taiwan」經貿代表團的設計，旨在建立一條連結奧斯汀與台北的創新走廊，促成更緊密、可延續的合作關係。

「全美亞太裔總商會（National ACE）很榮幸支持能強化德州中部高科技圈與台灣之間經濟、創新與民間交流連結的行動，」全美亞太裔總商會（National Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce & Entrepreneurship, National ACE）總裁暨執行長董繼玲（Chiling Tong）表示。她將以代表團特使身分隨行。「當全球供應鏈與新興科技日益緊密互聯，德州中部高科技圈與台灣這樣的區域夥伴關係，比以往任何時候都更為重要。」

行程時點與 COMPUTEX 2026 同步

代表團抵台時間精準安排，將與全球指標科技展會「COMPUTEX Taipei 2026（台北國際電腦展）」以及亞洲重要新創平台「InnoVEX」同步。團員將獲得貴賓等級的高階參訪機會，近距離掌握 AI 機器人、沉浸式科技與次世代運算硬體的前沿趨勢，並與全球產業領袖同場交流。

「台灣是全球科技供應鏈跳動的心臟；而台灣與德州中部高科技圈之間的協同，從未像今天這樣關鍵，」GAACC 總裁暨執行長、代表團團長 Mark Duval 表示。「當我們與奧斯汀的市政、經濟發展與企業領袖一同抵達台北，我們的目標很清楚：為長期奠定『奧斯汀—台灣創新走廊』打下基礎。透過在 COMPUTEX 與產業龍頭，以及中央政府部會的直接對接，我們將把大奧斯汀定位為先進製造、AI 與半導體擴張的美國首選落腳點。我們要傳遞的訊息也很明確：奧斯汀歡迎投資、台灣對我們至關重要，而此行將為本區域的經濟未來帶來深具轉變性的影響。」

「Access Taiwan 的核心在於落地執行—啟動『奧斯汀—台灣創新走廊』，並把對話轉化為長期合作，」GAACC 會員、ecosTek共同創辦人 Andy Lee 表示。「我們將運用 ecosTek在台灣的在地網絡，協助 GAACC 連結資源與合作夥伴，打造可持續多年的 AI 與半導體合作。」

高影響力行動主軸

「Access Taiwan」並非一般性的參訪，而是一套高度聚焦、節奏緊湊的行程設計，目標在於建立可長期延伸的跨境合作基礎建設，包括：

1) 國家與機構層級對接

- 與外交部（MOFA）等中央部會進行高層簡報與交流

- 與重點貿易/產業機構（TEEMA、CIECA、TJCiT、TJPO、IEAT）對接，強化科技供應鏈韌性

2) 半導體與科技供應鏈深化合作

- 走訪與高層會晤聯發科、英業達、和碩、仁寶等全球領導企業

- 推動德州半導體製造生態與台灣 ODM 供應鏈的策略協同

3) 創投鏈結與新創落地（Soft-Landing）機制

- 與Plug and Play Taiwan 進行資本與落地策略交流

- 建立新創互訪、跨境投資、產學合作管道（含 UT Austin 與國立台灣大學），並結合 Epoch Foundation 等生態系資源

4) 基礎設施與智慧城市/智慧工廠共址合作

- 深入探討資料中心供電穩定性、半導體級用水供應等關鍵議題

- 與台達電等行業專家交流智慧工廠試點合作

「透過跨境合作與國際交流，我們正為創業者與創新者創造更多機會，領航半導體、人工智慧與先進製造等關鍵產業，」董繼玲補充表示。「我們的目標，是協助企業建立所需的策略夥伴與全球連結，以提升競爭力、持續創新，並強化美國與亞洲之間長期的經濟韌性。」

此次代表團成員陣容堅實，包含 GAACC 會員與代表、休士頓亞裔商會會員及理監事、Pflugerville Community Development Corp 代表，以及 Buda Economic Development Corporation 代表等區域推動者。

「Access Taiwan」代表團成員拜訪美國在台協會（AIT）。照片提供／ GAACC