業績看好 魏哲家：請繼續買台積電

擁有兩百六十六萬股東的台積電，昨天舉行一年一度的股東會，股民最好奇的問題，仍舊聚焦在台積電未來營運成長態勢，董事長魏哲家強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。他表示，在ＡＩ帶動先進製程、高效能運算（ＨＰＣ）晶片需求下，台積電預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅的成長幅度，表現將持續優於整個半導體產業。

研發重心仍留台灣

小股民提問，最關心台積電的未來成長動能與地緣政治影響。魏哲家強調，台灣ＡＩ產業仍具有非常大的優勢，在可預見的未來，其他國家要改變或競爭都不容易，即使部分生產線移往美國或其他地區，研發重心也仍會留在台灣。

地緣政治紛擾不斷，這也讓台積電近年積極布局海外，魏哲家強調，即使部分產線移往美國或其他區域，台灣仍是台積電最大生產基地，美國、日本等海外布局，是為了支援客戶與全球供應鏈需求。他也強調，有新投資計畫時，會與台灣政府商量，得到批准才會對外說明，台灣仍會是台積電最大生產基地。

生育率過低是隱憂

不過，魏哲家也點出台灣長期競爭力的另一項隱憂，就是生育率過低。他坦言，台灣整體生育率太低，長此以往，擔心未來工程師不夠、技術員不夠，即使未來有更多「台積電寶寶」加入台積電，仍無法單靠台積電解決整體社會人力問題，因為生活還需要餐廳、服務業與各行各業支撐。

魏哲家表示，台積電會盡心盡力照顧員工，也讓女性員工與擔任父親的員工有更多彈性照顧家庭；台積電員工生育率約為台灣平均的五倍，代表公司相關措施已經有成效。

除了生育率問題之外，台積電最新面臨的徵才新挑戰，恐怕就是自家大客戶輝達執行長黃仁勳積極在台擴大招募人才。對此，魏哲家展現一貫幽默風格表示：「我不怕他。」他說，外界看到黃仁勳對外宣布大規模徵才計畫，但實際情況並非如想像中龐大，「薪水很好就幾個人？那個講出來的數字好看而已」。

員工獎酬不怕競爭

談到人才競爭，魏哲家表示，台積電長期面對全球企業挖角與搶才挑戰，但公司最重要的競爭力來自完整的人才培育制度、技術平台，以及持續成長的發展機會。員工獎酬也連續三年維持超過百分之卅的成長幅度，在台灣企業界屬於領先水準。

ＡＩ商機大，競爭對手也來勢洶洶，從特斯拉創辦人馬斯克的TeraFab，到三星喊話十年追趕，魏哲家昨日談競爭態度鮮明，他對新進對手僅簡短回應「我祝福他」；面對三星喊出十年內追上台積電，魏哲家則直接以「作夢」回應，強調台積電不怕競爭，會持續努力、持續贏。