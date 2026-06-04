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捷克議長訪台 國發會中東歐投資基金加碼5000萬歐元助攻台商布局捷克

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
捷克參議長韋德齊率團訪台，4日拜會經濟部，經濟部長龔明鑫表示，各界高度關注台捷在半導體及AI領域的合作。圖／經濟部提供
捷克參議長韋德齊率團訪台，4日拜會經濟部，經濟部長龔明鑫表示，各界高度關注台捷在半導體及AI領域的合作。圖／經濟部提供

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率30餘位跨產業企業來台訪問，4日拜會經濟部長龔明鑫，雙方就深化台捷經貿合作及產業鏈夥伴關係進行廣泛交流。國發會葉俊顯主委也前往經濟部共同接待韋德齊，並宣布5000萬歐元的捷克加碼方案，期待台捷雙方的產業及投資合作關係將會更緊密。

龔明鑫致詞時表示，自己六年來見證韋德齊議長在推動台捷航空直航、金融機構落地布拉格成立辦事處，雙方合作持續增溫。2024年台灣在捷克布拉格成立「台灣貿易投資中心」後，開始提供有意赴捷克從事貿易及投資的業者專業諮詢服務。

在產業合作部分，各界高度關注台捷在半導體及人工智慧（AI）領域的合作，龔明鑫說，台灣振生半導體公司今年4月宣布捷克設立研發據點，投入先進晶片設計，半導體化學品物流公司愛豐通運捷克公司（i-TRANS Global）今年5月20日在捷克開幕，都是展現台捷共同打造可信賴供應鏈的具體成果。

龔明鑫同時表示，台捷雙方在無人機、AI及智慧城市等領域也深具合作潛力。去年，捷克已經是台灣無人機非常重要的出口市場，而捷克正積極參與歐盟AI超級工廠計畫（Gigafactory），雙方有很大的合作空間。

捷克今年3月籌組由43位來自捷克官方及民間企業代表團訪台，出席「2026智慧城市展」，是近年來捷克參與我智慧城市展最具規模與代表性的訪團，未來雙方將持續推動智慧城市解決方案及新創概念測試合作，促進新創產業應用落地，深化台捷智慧城市產業夥伴關係。

另外，葉俊顯在這場拜會中宣布，中東歐投資基金將再加碼匡列5000萬歐元，供有意投資捷克的企業申請，除展現我政府支持企業拓展歐洲市場的決心，也彰顯捷克作為我國在中東歐國家重要合作夥伴的重要地位。

經濟部統計，2025年捷克是我在中東歐第1大貿易夥伴，雙邊貿易額達21.4億美元；在投資方面，截至2026年4月底，我商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為2.21億美元，目前為我對歐盟各國投資排名第9。

捷克 國發會 台商

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