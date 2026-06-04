中東歐投資基金加碼5千萬歐元 深化台捷經貿交流

台灣與中東歐的經貿戰略合作再升級。國發會與經濟部4日共同接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及其率領的企業代表團，並於會談中宣布，將額外匡列5,000萬歐元，推動「中東歐投資基金—捷克加碼專案」，透過多元資金渠道，深化台捷雙邊的交流合作。

國發會主委葉俊顯表示，國發會於2022年成立2億美元中東歐投資基金，以及10億美元中東歐融資基金，為雙邊產業合作提供實際支持。

葉俊顯表示，自中東歐投資基金設立至今，該基金已投資五家捷克深具潛力的企業，總金額達2,390萬歐元；且根據2025年統計，台捷雙邊貿易總額達21.4億美元，捷克已成為台灣在中東歐的第一大貿易夥伴，顯見兩國產業連結比過去更加緊密。

為進一步深化台捷產業合作，並協助台灣企業更穩健地布局歐洲市場，葉俊顯指出，國發會將與經濟部合作，在既有的投資基金架構下額外匡列5,000萬歐元，推動「中東歐投資基金—捷克加碼專案」。

葉俊顯說明，此專案將支持有意進入捷克市場的台灣企業、進入台灣市場的捷克企業，以及台捷雙方合作的企業。期盼透過資金挹注，強化雙向產業投資與技術交流，讓台捷合作更加緊密，共同打造堅實的民主供應鏈。