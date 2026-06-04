台灣卓越無人機聯盟登日本最大展 台灣館爭取海外商機

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），本周在經濟部及外交部帶領下，以「台灣館」陣容前進日本千葉幕張展覽館，參與為期三日（6月3日至6月5日）的2026日本無人機展（Japan Drone 2026）。

由日本無人機產業振興協議會（JUIDA）主辦的Japan Drone，為日本最大、最具指標性的無人機產業專業展會。本屆預計匯聚全球逾230家參展商，將是產業技術、商務交流與商機媒合的重要平台。

本次聯盟集結漢翔公司（2634）及聯盟協同主席雷虎科技（8033）、中光電智能機器人，與近20家聯盟廠商精銳盡出。經濟部產發署、航太小組、外交部無人機外交小組，皆與業者並肩同行；同時結合工研院、資策會、航太公會及國防產業發展協會等代表，囊括產、官、學、研最完整的產業面向，足見政府推動國內無人機產業與世界接軌的決心。

開幕首日，駐日本代表處李逸洋大使特地親赴「台灣館」，瞭解台灣無人機產業的最新發展；而主辦方兼聯盟重要盟友的JUIDA海外擔當部長多田哲太郎，也專程拜會台灣館展位，並熱情協助宣傳，雙方互動熱絡，足見台日無人機產業的緊密合作關係。

本次「台灣館」集結了產業鏈的上中下游，現場展出多款無人載具、關鍵零組件與電子模組，漢翔則展出自主研發的無人機反制系統。各家通過聯盟盤點、來自台灣的優秀廠商，將研製實力呈現在全球大廠面前。

台日無人機產業具備高度互補性。日本有精密機械、自動控制等強項；台灣也有晶片、資安、系統整合等利基。在全球高度重視國安與資安的趨勢下，台灣正是與其理念相近的產業夥伴。因此雙方廠商均把握合作契機，於展場中跳脫形式限制，密集展開多場B2B商務洽談，也與日本當地無人機組織相互拜會，探索跨國合作的無限可能。

台日無人機產業交流，早在去年就已展開，聯盟陸續日本無人機聯盟（JDC）及日本無人機產業振興協議會（JUIDA）結成盟友，日本對無人機的應用著重防災、救災、農業、物流等，多元的發展十分值得我們參考學習。

今年上半年，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」已陸續前往德國、美國、日本，將整合完成的產業能量，轉化為國際競爭力與實體訂單，讓世界看見台灣。