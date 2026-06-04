勞動部預算審查 召委關注勞保基金財務、勞動基金綠色金融

立法院社福衛環委員會4日初步審查完畢勞動部2026年度預算，後續將擇日再進行第二輪審查。召委林月琴在此次預算中，特別關注「強化企業責任、確保職安環境、保障勞動永續、確保勞動環境」等面向。

林月琴表示，她從過去就關心大型企業違法裁罰機制與吹哨者保護。她指出，現行罰鍰對大型企業嚇阻力有限，在此次預算她再次要求勞動部評估修法並強化工會權利救濟，防止企業透過長期訴訟消耗勞工能量。

另外，針對社工人員與影視從業者，林月琴要求建立專屬職安指引與風險評估，並提升職災勞工的關懷派案效率。尤其是社工大遊行、豆腐媽媽事件後，她也不斷和職安署討論相關制度。

在制度永續上，林月琴嚴格監督勞保基金財務，要求提出具體長期收支平衡方案，並納入受僱醫師的納保權益。此外，應建立企業托育標準化指引，提升私部門參與意願以支持雙薪家庭。

林月琴強調，有關青年失業率和中高齡再就業的議題，希望能建立青年就業品質指標，如薪資、穩定度，並加強追蹤減班休息中高齡勞工的流向。

同時，林月琴也要求檢討長照中階人力的技能認定，以及精進身障者定額進用制度。她呼籲，勞動基金應落實綠色金融，透明揭露高碳排產業投資與撤資時程，落實淨零轉型目標。