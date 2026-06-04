聽新聞
0:00 / 0:00
勞動部預算審查 召委關注勞保基金財務、勞動基金綠色金融
立法院社福衛環委員會4日初步審查完畢勞動部2026年度預算，後續將擇日再進行第二輪審查。召委林月琴在此次預算中，特別關注「強化企業責任、確保職安環境、保障勞動永續、確保勞動環境」等面向。
林月琴表示，她從過去就關心大型企業違法裁罰機制與吹哨者保護。她指出，現行罰鍰對大型企業嚇阻力有限，在此次預算她再次要求勞動部評估修法並強化工會權利救濟，防止企業透過長期訴訟消耗勞工能量。
另外，針對社工人員與影視從業者，林月琴要求建立專屬職安指引與風險評估，並提升職災勞工的關懷派案效率。尤其是社工大遊行、豆腐媽媽事件後，她也不斷和職安署討論相關制度。
在制度永續上，林月琴嚴格監督勞保基金財務，要求提出具體長期收支平衡方案，並納入受僱醫師的納保權益。此外，應建立企業托育標準化指引，提升私部門參與意願以支持雙薪家庭。
林月琴強調，有關青年失業率和中高齡再就業的議題，希望能建立青年就業品質指標，如薪資、穩定度，並加強追蹤減班休息中高齡勞工的流向。
同時，林月琴也要求檢討長照中階人力的技能認定，以及精進身障者定額進用制度。她呼籲，勞動基金應落實綠色金融，透明揭露高碳排產業投資與撤資時程，落實淨零轉型目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。