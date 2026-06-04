打造下一個戰略級產業台中工策會助產業搶進無人機商機

搶攻全球「非紅供應鏈」，台中市展現強大決心！美國無人機產業協會於4日拜會台中市政府，與市長盧秀燕就無人機、人工智慧與自動化等前瞻領域展開深度對話。

為助攻在地製造業升級、精準對接國際訂單，台中市工商發展投資策進會於同日下午攜手財團法人塑膠工業技術發展中心舉辦「解密無人機供應鏈秘辛」講座，活動吸引眾多指標大廠參與，強力宣示台中產官學聯手進軍國際無人機市場的企圖心。

工策會總幹事陳學聖指出，在盧秀燕市長積極促成下，台美在科技與戰略產業的合作持續深化。他特別轉達盧市長針對產業發展帶來的重大利多，強調針對國防與無人機的相關預算，將建議中央政府從過去一次性的特別預算，逐步轉列為規模高達數千億的年度經常性預算。

陳學聖表示，唯有如此，才能確保無人機產業獲得長期且穩定的政策支持，帶動相關產值呈現倍數成長。

「許多在地企業渴望加入無人載具供應鏈，台中製造業早就具備過硬的實力，缺的從來不是技術，而是一塊敲門磚。」陳學聖指出，台中（2812）作為台灣產業發展重鎮，不僅具備航太、精密機械、半導體與光學四大核心優勢，更已成為全國少數具備國防自製實力的指標城市。

目前，大立光（3008）的光學鏡頭、漢翔（2634）的航太研發、台積電（2330）與美光的先進晶片製程，以及雷虎科技赴美投資的戰略布局，共同為台中無人機產業構築了難以取代的競爭壁壘。

針對傳統產業的轉型契機，陳學聖強調，台中大肚山下隱藏著許多製造業的黃金隱形冠軍，這些企業早已具備深厚的硬底子技術，只需合適的資訊與平台，就能成功跨足新領域。

為協助更多優秀企業被國際看見，他也呼籲廠商把握機會踴躍報名「第25屆台中市金手獎」選拔，未來市府、工策會與外貿協會，將優先把得獎的優良名單推薦給來訪的國際買家，作為企業進軍全球供應鏈的最強背書。

在關鍵技術與新興材料的支援上，塑膠中心副總經理薛光瑩表示，塑膠中心作為專業技術研究機構，研發量能遠遠超越大眾對傳統塑膠的認知，目前已能開發出堅硬如鋼鐵、卻擁有極致輕盈特性的航太級高階材料，完美契合無人機對輕量化的嚴苛需求。

面對這波國際商機，薛光瑩說，塑膠中心將與工策會通力合作，在技術研發與市場布局上給予企業最全面的實質協助。

本次講座不僅開放名額瞬間秒殺，會中更由漢翔公司首度解析航太級製程與材料，塑膠中心解密熱塑性複材的性能突破，富強鑫（6603）則分享數據化追溯的管理策略，一條龍為業者拆解切入供應鏈的核心關鍵。

工策會說明，市府與工策會未來將持續擔任企業的最強後盾，透過產官學資源的深度整合與技術升級輔導，全力協助在地業者拓展國際視野、精準對接美方商機，期盼將無人機打造成繼半導體之後的下一個國家級戰略產業，進一步提升台灣在全球軍工與航太市場的整體競爭力。

工策會總幹事陳學聖表示，中市府積極促成無人機產業與台美之間產業合作。記者宋健生／攝影

產官學代表合影，共同見證無人機產業發展新里程。記者宋健生／攝影

塑膠中心副總薛光瑩表示，研發量能推動產業升級，打造無人機產業聚落。記者宋健生／攝影