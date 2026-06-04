昕力資訊推出OrientAI 搶主權AI商機

昕力資*（7781）此次推出的OrientAI，以企業治理為設計核心，提供從模型調度、工具整合到Agent授權與稽核的完整管理架構。總經理葉怡蘭表示，AI治理將是企業下一階段競爭力的分水嶺，昕力資訊深耕高監管產業逾二十年，OrientAI正是將這套產業經驗轉化為可導入的企業AI治理平台。

OrientAI系統能夠依工作類型與資料敏感度自動路由至適當模型，避免簡單任務觸發高成本模型；並透過即時儀表板將Token消耗透明化，支援部門與專案層級的配額管控；每次Agent工具呼叫均留存完整稽核記錄，確保符合法規且可供稽核。

公司認為，導入OrientAI可協助企業提升作業效率40至60%、降低營運成本20至30%、治理風險降低達90%。

據Gartner預測，2026年底前將有40%的企業應用程式內建任務型AI Agent，較2025年不到5%大幅躍升，在最佳情境下，Agentic AI可望於2035年貢獻企業應用軟體營收的30%，規模突破4,500億美元。

隨著AI Agent從輔助工具演進為能夠自主存取系統、跨部門執行任務的數位代理人，企業需要的已不只是導入能力，而是一套能集中管理、追蹤與控制AI行為的治理機制。