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網傳住宅用戶採夏月時間電價 台電：僅不到1%選用

中央社／ 台北4日電
國際油氣價格因戰爭大漲，電價審議會27日開會決定4月電價是否跟漲。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
國際油氣價格因戰爭大漲，電價審議會27日開會決定4月電價是否跟漲。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

住宅用戶夏月電價6月上路，網路流傳住宅用戶夏季用電採時間電價，讓許多民眾誤以為自家電費採時間電價計算。台電表示，全台住宅用戶有1397萬戶，有10.5萬用戶採用時間電價，占整體不到1%。

近期網路流傳錯誤圖卡，稱夏月住宅用戶採住宅簡易型三段式時間電價，讓許多民眾誤以為自家電費採時間電價計算。但台電官網指出，根據2025年底統計，住宅用戶約有1397萬戶，其中10.5萬戶採用時間電價，占所有住宅用戶約0.75%，占整體不到1%。

「時間電價」是依據不同時間適用不同電價費率，尖峰時間電價最高，離峰時間最低。據台電官網介紹，一般住家可選擇非時間電價（亦即累進電價）或時間電價計費，一般住家由於用電量較少且離峰時間用電量不多，故多按累進電價計費。

台電統計，去年住宅整體用電量約509億度，其中選用時間電價戶數用電約20億度；小商店用電量約187億度，選用時間電戶數用電近88億度，比例近5成。台電表示，即便選用時間電價戶數仍不多，用電量占比仍十分可觀。

至於哪些用戶適合選用時間電價，台電建議，如每月用電超過800度、用電規模較大的用戶可評估選用。

台電提醒，民眾可透過3種方式確認自家用電量，包括透過帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字；確認家中無主動向台電申請時間電價；同時也可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。

台電 電費 電價

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