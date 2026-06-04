捷克議長訪經長龔明鑫 國發會：中東歐投資基金加碼5,000萬歐元

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）4日拜會經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯。葉俊顯當場宣布，將在既有中東歐投資基金架構下，加碼匡列5,000萬歐元，推動「中東歐投資基金捷克加碼方案」，促進台捷雙邊交流。

龔明鑫表示，台灣在2022年成立2億美元的中東歐投資基金及10億美元的融資基金，捷克是目前投資案件數最多的國家。捷克一直是台灣在中東歐最重要且最值得信賴的夥伴之一，近年來雙方在航空、經貿、教育及半導體等領域均有具體成果。

龔明鑫說，台灣輸出入銀行及合作金庫（5880）已在布拉格設立辦事處，經濟部也於2024年於布拉格成立「台灣貿易投資中心」，協助台商前往捷克投資、拓展市場。

龔明鑫表示，台灣半導體供應鏈於捷克布局正逐漸成形。台灣的振生半導體，已參與「先進晶片研究設計中心」的研究計畫，也在捷克設立了據點，投入先進的晶片設計；半導體化學品的物流公司愛豐通運也在5月進騅捷克。在AI領域方面，包括富士康（Foxconn）等台灣企業已在捷克設立許多AI伺服器的相關據點，未來也有意與捷克合作參與歐盟AI超級工廠（AI Gigafactory）等計畫。

此外，龔明鑫並說，捷克目前已是台灣最大的無人機出口國。在全世界供應鏈重組的情況下，台捷共享的自由與民主價值會持續深化雙方的合作關係，並成為最值得信賴的夥伴。