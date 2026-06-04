工研院成為美國境外首個Green UAS評鑑機構 有助台廠加速布局美國市場

台灣無人機產業發展迎來重要里程碑。工研院正式取得美國Green UAS（綠色無人機）驗證執行資格，成為美國境外第一個具備相關驗證能力的機構，不僅可以服務國內無人機業者完成整機或零件的認證，也可接受其他民主國家的無人機廠商委託，進行Green UAS認證。業者認為，此舉不僅可大幅縮短無人機產品驗證時間，也有助於台灣業者加速進軍美國及國際市場。

工研院今（4）日在經濟部、美國在台協會、無人機業者、無人機大聯盟的見證下，與AUVSI（美國無人產業協會）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約。

經濟部次長何晉滄致詞時表示，政府將投入預算，以全面強化飛控、通訊加密、邊緣運算等核心模組的研發能量，確保關鍵技術自主掌握，經濟部作為無人機產業的堅實後盾，與產業並肩前行，開拓全球市場，共同擦亮臺灣無人機的國際品牌。

工研院董事長吳政忠指出，此次正式啟動Green UAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得美國AUVSI的Green UAS授權評鑑資格，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助國內業者在國內依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。

工研院透露，已有超過10家業者來掛號申請Green UAS的認證，申請對象包括整機製造商，也涵蓋關鍵零組件供應商及相關技術業者，外商來向台灣工研院提出認證申請。由於Green UAS不僅能針對整機進行認證，也可對關鍵零組件進行驗證，因此吸引許多產業鏈業者關注。

機械與機電系統研究所所長張禎元表示，台灣成為美國境外第一個執行Green UAS驗證的據點後，未來不僅服務國內產業，也可望吸引日本、韓國、菲律賓等亞太地區民主國家業者來台申請驗證，進一步提升台灣在全球無人機供應鏈中的地位。

張禎元指出，過去業者若赴美申請相關認證，流程往往耗時較長，如今透過台灣在地驗證機制，可望將驗證時程縮短超過5成，工研院的認證是採取多軌並行（Multi-track）驗證模式，由不同領域專業團隊同步進行測試與審查，包括整機、馬達、軟體及關鍵零組件等項目，藉此大幅提升驗證效率。

工研院機械與機電系統研究所智慧機械產業推動組長錢睿宏指出，目前相關檢測量能分布於院內不同研究所、技術中心與實驗室，整體量能足以支應未來產業需求，讓業者在台灣即可取得符合國際標準的驗證服務。

對於台美無人機產業未來合作展望，漢翔董事長曹進平表示，隨著國內無人機市場逐步成長，政府與國防相關單位雖持續釋出需求，但整體市場規模仍相對有限，因此拓展海外市場將是產業發展的重要方向。

對有意進軍美國市場的業者而言，曹進平說，Green UAS及未來的Blue UAS（藍色無人機）認證已成為重要門檻，台灣具備在地驗證能力後，業者可降低進入美國市場的成本與障礙，未來在爭取美國國防部及相關政府單位訂單時，也將更具競爭優勢。

工研院說明Green UAS與Blue UAS的關系，一般業者將先取得Green UAS認證，若未來目標市場為美國軍方，再進一步申請Blue UAS認證，Green UAS可視為進入美國市場的重要基礎，而Blue UAS則進一步對應軍用及高安全需求市場。