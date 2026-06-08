AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

當全球追逐AI浪潮之際，另一場關於健康的革命也正揭開序幕。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說：「下一代要學的不是寫程式，而是生命科學。」點出AI與醫療融合的龐大潛力，也讓智慧醫療成為全球競逐的新戰場。在智慧化與高效率的世界裡，人們逐漸意識到：健康才是最難被取代的資產。

H2U透過策略合作整合健康科技與智慧醫療資源，加速推動數位健康產業發展與國際接軌。 圖／永悅健康提供

從500+企業實戰經驗出發，成為職場健康最強後盾

「台灣在全球資本市場與科技產業占有重要地位，但除了AI半導體之外，健康醫療同樣是台灣最具國際競爭力的產業之一。」永悅健康營運長杜君哲表示，隨著ESG與永續經營成為企業發展核心，員工健康不只是福利，更是企業競爭力的重要資產。

多年來，永悅健康已服務超過500家企業客戶，串聯全台超過100家健檢機構，並透過《早安健康》、《運動筆記》等內容與社群平台，建構涵蓋健康知識、數據管理與健康服務的完整生態圈，成為企業推動職場健康的重要夥伴。

在ESG永續浪潮下，許多企業開始思考如何讓員工保持長期穩定的工作表現與身心健康。這也讓健康管理從過去的人資項目，逐漸升級為企業治理的重要課題。

H2U運用數據與科技，帶來全景健康解決方案。 圖／永悅健康提供

不只是健檢，更要讓數據成為健康決策依據

提到員工健康管理，多數企業想到的只有定期健檢。事實上，許多職場人士長期熬夜、久坐、缺乏運動或承受高度壓力，看似沒有明顯症狀，卻可能在數年後逐漸累積成無法逆轉的健康風險。

因此，健康管理的第一步，就是建立正確的認知。永悅健康長期透過數位內容平台，持續推廣科學化新知，破解大眾常見迷思，例如：「只有女性才有更年期」、「喝越多水就會越健康」，協助民眾吸收正確的健康知識。除此之外，平台也進一步串聯心理諮商、運動課程、營養指導、物理治療等服務，讓使用者在發現問題後，能立即獲得改善方案。

永悅健康董事長陳俊嘉透露，公司甚至導入可透過員工聲音與語料分析壓力狀態的系統，協助企業提早發現高風險族群，目前已應用於科技業、零售業及軍事相關單位等高壓工作場域，讓企業有機會在問題發生之前，提早採取行動。

AI時代的高效工作術：健康不是效率的對立面

AI時代來臨，各行各業都在追求更高效率。但效率與健康，真的只能二選一嗎？身為科技產業出身的創業者，陳俊嘉認為答案恰恰相反。他與認識超過20年的好友杜君哲共同經營永悅健康，兩人都深刻體會過高壓工作的挑戰，也因此更相信健康管理的重要性。

永悦健康董事長陳俊嘉（右）、營運長杜君哲(左)是超過20年交情的好友，將「水手精神」、「健康實踐」融入企業文化。 攝影：Dean

陳俊嘉將「水手精神」融入企業文化，鼓勵團隊勇於探索未知、擁抱科技、快速行動，同時也強調健康實踐的重要性。他認為，唯有保持良好的身心狀態，才能持續創新並迎接市場變化。這樣的理念不只停留在口號，永悅健康每週固定舉辦跑步社團，由董事長親自帶隊訓練與參加馬拉松，希望透過運動文化培養團隊韌性與合作精神。

而曾任職於台灣麥肯錫顧問公司的杜君哲，也深受外商企業健康文化影響。他觀察到，許多國際企業領導者都十分重視健康管理，因為他們理解，工作表現與身體狀態其實密不可分。杜君哲平時透過美式整脊、階段性飲食，維持最佳狀態。他認為，每個人都應找到屬於自己的健康平衡點。「健康和高績效不是衝突的兩件事，而是彼此成就。」

健康管理將成為企業下一波競爭力

面對高齡化、少子化與醫療資源壓力持續升高的趨勢，陳俊嘉直言：「健康是一場新的科技戰役，我們思考的是，如何幫助企業、幫助大眾贏得這場戰役。」

他認為，永悅健康之所以獲得眾多企業採用，關鍵在於其角色早已超越法規要求的職安管理工具，而是成為企業推動ESG與人才永續的重要夥伴。透過數位平台與AI分析技術，企業不僅能降低職護與管理人員的負擔，更能提早掌握員工健康風險，建立更具韌性的組織文化。

目前永悅健康服務範圍已涵蓋健檢、營養、心理、衛教、運動及養生等領域，逐步建構完整的數位健康生態系。隨著政府推動健康台灣政策與醫療數位轉型，智慧健康產業也迎來前所未有的商機。

「這不是一個可做可不做的事，而是一個必須有人持續投入的產業。」陳俊嘉表示，「台灣醫療體系正面臨沉重負擔，健康已不只是個人課題，更關乎企業競爭力與社會永續發展。因此，我們不僅要走在前面，更必須持續向前，用創新與行動回應台灣的健康挑戰。」