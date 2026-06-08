健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

你我熟悉的《早安健康》與《運動筆記》，其實背後都來自同一個健康科技平台「H2U永悅健康」。從健康內容、醫療數據到運動賽事與健康服務，永悅健康正以數位科技重新定義人們與健康的關係。2025年營收突破5.17億元，年增21.66%，核心業務成功規模化，穩居市場領先地位，更朝著成為亞洲首家上市的AI健康科技平台邁進。

永悦健康董事長陳俊嘉（左）、營運長杜君哲攜手打造H2U永悅健康成為亞洲首家上市的AI健康科技平台。 攝影：Dean

永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉回憶創業緣起，表示：「我的弟弟是醫師，遇到健康問題時，我隨時可以向他請教；但如果身邊沒有醫師，一般人是否也能即時取得正確且可信賴的健康資訊？」這個念頭成為永悅健康的起點與核心願景，希望能透過科技，讓過去只有少數人能獲得的個人化健康建議，成為人人都能享有的日常服務，將「個人化」的健康解決方案「規模化」，幫助更多人在每一天都能做好健康管理。

從預防到預測，打造365天陪伴的健康平台

台灣即將邁入超高齡社會，未來每三人就有一人超過65歲，「健康餘命」也逐漸成為全民關注的重要議題。

陳俊嘉指出，台灣健檢市場一年產值高達900億元，但多數人做完健康檢查後，往往不知道下一步該怎麼做。「拿到報告只是開始，真正重要的是如何持續管理健康。」因此，永悅健康希望走進民眾的日常生活，結合AI技術打造全場景健康平台。

舉例而言，過去消費者如果換了一家醫院健檢，歷年健康紀錄就無法查詢和累積；一旦生病就醫，醫師也難以掌握長期健康變化。為了改良此痛點，永悅健康透過APP整合個人健康數據，讓使用者能將健康紀錄隨身帶著走，建立完整的個人健康履歷。

同時，平台串聯多元健康服務，從門診預約、心理諮詢、物理治療、疫苗接種到健身課程，都能在同一平台完成。讓健康管理不只是一次性的健檢體驗，還能延伸成為365天持續陪伴的健康照護。

永悅健康營運長杜君哲參加SAP的HR講座，提出員工健康不是福利而是企業的競爭力。 圖／永悅健康提供

數據建立競爭門檻，打造更可信賴的AI健康助手

現今AI當道，很多人身體不適時，會先向AI提問：「我可能得了什麼病？應該掛哪一科？」然而，AI資訊的正確性與可信度，始終是個問號。

永悅健康最大的差異化優勢，來自多年累積的第一方健康數據。目前平台已串接全台超過100家健檢機構、服務逾500家企業客戶，每年累積數百萬筆結構化健康資料。這些數據來自專業醫學資料庫，結合《早安健康》多年驗證與審核的內容，透過嚴謹機制過濾排除錯誤資訊，有效降低AI生成內容的幻覺風險，建立起高度可信賴的健康知識基礎。

不僅如此，永悦健康透過AI算力結合真實世界數據，能夠跨科別、跨時間軸進行健康分析，從多項指標中提早發現潛在風險，甚至達到學術研究等級的專業度，從預防醫學邁向預測醫學，形成難以複製的競爭優勢。

營運長杜君哲說明，醫療體系以專科分工為主，病患往往面臨「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的情況。事實上，許多疾病彼此之間具有高度關聯性，例如心血管疾病與骨質疏鬆風險可能相互影響，但這些資訊往往分散於不同科別之中，難以整合判讀。永悅健康結合AI智能引擎與伊克希曼（eXamine）健檢數據庫，透過H2U Pano平台提供企業員工與體系中的會員「個人的健康風險評估」，涵蓋心血管疾病、代謝症候群、肝腎功能、癌症篩檢等九大核心生理指標風險，並透過 AI 預測未來罹病機率以給予改善建議，將傳統的「被動治療」轉變為「主動防範」，推動醫療保健模式轉型。

「不只是個人需要更有效率的健康管理，企業、健檢中心、保險公司甚至政府部門，也都需要精準且可信賴的健康數據。我們正在打造的是健康產業的基礎建設，護城河已經建立起來了。」陳俊嘉認為，隨著公司邁向資本市場，未來將能加速AI技術落地應用，推動智慧健康管理深入醫院、診所與長照機構，成為面對高齡化與少子化挑戰的重要解方。

用戶使用LINE即可獲得健康資訊、預約看診等服務，讓健康融入生活、持續陪伴。 攝影：Dean

從LINE社群切入，提供會員健康管理，讓健康管理成為日常陪伴

除了技術領先，永悅健康也積極升級商業模式，引導市場轉向SaaS訂閱模式，在企業與健檢機構段，透過月費或年費機制提供持續性的健康追蹤與管理服務。

營運長杜君哲表示，訂閱經濟最大的價值，不只是提升企業營運穩定性，更能讓團隊持續投入服務優化與產品創新，例如：日前考量高齡族群的使用習慣，將部分輕量化服務直接整合至官方LINE平台，讓長輩透過熟悉的工具即可獲得健康資訊、預約服務與追蹤健康狀況。

杜君哲說：「我們希望提供的不只是一次性的健康體驗，而是一套真正能融入生活、持續陪伴的健康管理方案。智慧科技的價值，不在於有多聰明，而是讓更多人願意參與，並因此變得更健康。」