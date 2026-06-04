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助攻無人機產業 工研院攜AUVSI推動Green UAS認可評鑑

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
工研院攜手AUVSI推動Green UAS認可評鑑，助攻無人機產業接軌國際市場，漢翔率先導入測試驗證。記者李珣瑛／攝影
工研院攜手AUVSI推動Green UAS認可評鑑，助攻無人機產業接軌國際市場，漢翔率先導入測試驗證。記者李珣瑛／攝影

為有助於我國無人機產業拓展國際，以及促進臺美無人機合作，並協助「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」強化全球布局，在經濟部產業發展署指導下，工研院4日舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，正式宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI於臺灣的第三方認可評鑑機構，並成為美國「綠色無人機系統（Green UAS）」，使臺灣成為美國境外第一個認可評鑑機構，協助臺灣業者取得認證，打入美國市場。將有助推動我國無人機產業取得國際認證，進而拓展國際市場。

今天的啟動大會邀集政府、國際組織及產業代表共同參與，包括經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、美國在臺協會處長谷立言（Director Raymond Greene）、AUVSI執行長Michael Robbins、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁、漢翔航空工業股份有限公司（2634）董事長曹進平；另有無人機外交小組、無人機大聯盟、台灣智慧機器人與自動化協會、雷虎科技（8033）、亞洲航空、神耀科技與中光電等產官研代表共同出席。

Green UAS制度為美國近年推動的重要無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，已逐步成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月，AUVSI與工研院已於美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在臺灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

工研院董事長吳政忠指出，正式啟動Green UAS無人機評鑑機構，是臺灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得美國AUVSI的Green UAS授權評鑑資格，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助國內業者在國內依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。此授權評鑑機制將為產業帶來三大價值，包括協助業者接軌國際標準、強化可信供應鏈韌性，以及帶動技術升級，促使業者系統性地強化資安能力與產品品質，讓全世界看見臺灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。

此外，工研院也與漢翔航空工業簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元與漢翔董事長曹進平代表簽署，並由經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、美國在台協會處長谷立言及AUVSI執行長Michael Robbins共同見證，正式啟動雙方於Green UAS測試驗證合作。

工研院4日與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元（左）與漢翔董事長曹進平代表簽署。</p><!--6--><p> 記者李珣瑛／攝影
工研院4日與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元（左）與漢翔董事長曹進平代表簽署。

記者李珣瑛／攝影

無人機 工研院 經濟部 美國

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