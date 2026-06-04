快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教調薪傳3%至4%區間 政院：納入財政與經濟全面審視

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰日前針對軍公教調薪狀況時指出，調薪是必然的，並有望朝往例加薪3-4%的基礎上去思考。對此，行政院發言人李慧芝4日說明，未來軍公教待遇調整將透過制度化審議機制辦理，並參考軍公教員工待遇審議委員會之建議，同時綜合國家財政狀況及各項經濟指標進行整體評估。

有關軍公教待遇調整議題，李慧芝表示，院長卓榮泰已多次說明，經濟成長雖象徵國家整體繁榮，但如何落實公平分配，使經濟成長果實能由全民共享，才是政府重要責任。

李慧芝指出，我國最低工資自2015年7月的20,008元起，已逐步調升至目前接近3萬元水準，顯示整體薪資水準持續提升。隨著國家經濟體質較過去更為穩健，民間薪資亦持續成長，未來軍公教待遇調整將透過制度化審議機制辦理，並參考軍公教員工待遇審議委員會之建議，同時綜合國家財政狀況及各項經濟指標進行整體評估。

行政院人事總處給與福利處長陳素枝進一步說明，目前軍公教待遇調整已建立完整運作機制。在相關調整方案提送待遇審議委員會審議前，人事總處與教育部將先行召開公教團體座談會，廣泛蒐集各團體代表意見與建議，並由相關機關於審議委員會中代為表達。

陳素枝表示，相關意見亦將同步公開於人事總處網站，並提供行政院作為政策研議參考。為進一步強化基層公教人員參與機制，人事總處已擬具相關條例草案，未來在待遇調整審議諮詢機制中，將納入基層公教代表參與，使待遇調整過程更具透明性與參與性。

軍公教 李慧芝 卓榮泰

延伸閱讀

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

賴總統上任2周年 全教總提4大改革解教育困境

教育經費基準委員會排除教育、家長代表 教育部：財劃法衝擊影響

美擬加徵10%關稅 政院：跨部會審查限制輸入強迫勞動貨品

相關新聞

新聞幕後／上海小貓熊一波多折終於要來台 兩岸逾10年重現動物交流

雙城論壇出現具體成果，前年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），北市動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，上海動物園發布採訪通知，明天將移交給北市立動物園，記者會結束後兩隻小貓熊預計晚間十一點來台，周六就會抵達台北市立動園，為台灣小貓熊族群繁衍增添多樣性。

卓揆喊毒駕零容忍 促法務部將依托咪酯列一級毒品最重可判死

今年毒駕已釀15死、139傷，行政院長卓榮泰拍板14作為、涉5項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；他說，毒駕零容忍，未來將嚴厲執法，實現無毒家園。

澄清鄭麗文非為個人參選2028準備 國民黨：是完成重返執政藍圖

國民黨主席鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，被視為劍指2028。國民黨發布聲明澄清，鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫，特此說明。

【重磅快評】賴清德背書吳乃仁成了終身政治提款機

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案被判刑9月，出獄後仍得面對1.7億元賠償金，台中地院囑託台北地院拘提撲空，吳迄今神隱，曾落淚以政治生命保證吳清白的總統賴清德也保持靜默；當年與賴清德「對賭」並辭議員的立委謝龍介要求賴清德代償欠款，只是賴已「賴皮」一次，這次更不可能認帳，但此事終將成賴的終身政治提款機。

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強聯合多個軍公教團體今共同舉行記者會，指藍白兩黨將共同提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，重點包括CPI累積成長達3%即啟動調薪、每四年至少檢討一次、調幅不得低於通膨增幅二分之一、審議委員會納入軍公教代表與專家學者等條文，呼籲政院盡速提出版本草案，完成法制、透明化的軍公教薪資調整機制。

台股狂飆軍公教退休金繼續砍 李來希轟 「國庫盆滿缽滿」賴政府睜眼說瞎

台股飆升，勞動基金及退撫基金創下史上新高收益。全國公務員協會前理事長李來希指出，國庫盆滿缽滿大撒幣，各項津貼大加碼，唯獨軍公教退休金不斷遞減。賴政府拒絕執行立法院所通過的停止遞減退撫所得，理由竟是國家財政困難、基金會提前破產，睜眼說瞎話，罔顧事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。