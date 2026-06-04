iCAP 數位發證逾萬張 培育重點產業人才升級

為加速培訓產業所需人才，勞動部勞動力發展署自2013年起，推動職能導向課程品質認證機制，由政府把關訓練單位課程品質，截至2026年4月累計通過iCAP課程品質認證超過1,300門，其中高達300門屬於重點產業人才培訓課程。

面對全球產業結構轉變與科技浪潮推進，布局重點產業人才培育成為帶動產業升級與強化國家競爭力的必要關鍵。

勞動力發展署指出，透過職能導向課程品質認證機制，確保辦訓單位的課程內容符合產業需求，結訓學員習得職場要求工作能力。通過認證的課程由勞動力發展署核發具3年效期的iCAP標章及標章使用證書，協助大眾辨識兼具品質與產業需求的培訓課程。

為符合政府推動數位轉型趨勢，自2025年全面啟用iCAP數位證書發證系統，結訓學員可取得自勞動力發展署iCAP職能發用發展平台產製的數位證書，不但每張證書都有專屬識別碼，並且提供查驗與防偽機制，迄今一年多已發放超過1萬張iCAP數位證書，其中近1,500張屬於重點產業領域。

因應產業升級轉型，重點產業人才培育成為企業打造長期競爭力的關鍵基礎。

以裕隆日產汽車股份有限公司為例，今年剛通過iCAP認證的「NISSAN中階技術專員－電系技術訓練課程」，為因應未來汽車科技發展之需求，深度整合先進駕駛輔助系統（ADAS）、被動安全系統等核心單元，並導入標準化數位診斷與保修流程等訓練。

該課程不僅縮短初階技術專員技術養成時間、確保員工能因應新世代汽車維修的挑戰，更為台灣培育電動車技術人才，充分展現產業升級與轉型的價值。

推動發展職能導向課程的重點不在學員上過什麼課程，而在於「養成哪些可運用於職場的能力」，iCAP課程品質認證機制提升訓練品質，帶來「可提升的專業技能、可證明的職場能力、可檢驗的數位證書」。

勞動力發展署邀請所有致力於重點產業人才發展的培訓單位與企業，踴躍發展及申請iCAP課程品質認證，共同提升國內產業人才素質。