穆迪信評公司維持我國國家主權評等為Aa3 肯定央行貨幣政策表現

昨日Moody’s信評公司發布我國主權信用評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，展望亦維持「穩定」。該報告指出，台灣有效且可信的貨幣與總體經濟決策，持續支持國家的穩定性及抵禦外部壓力的韌性。

其中針對央行政策，該報告表示，台灣央行妥適的貨幣政策，使通膨率長期維持於低且穩定的水準，過去20年來平均通膨率僅約1.3%，且本年1至4月亦控制於2%以下。

本次的評等及展望係反映台灣的高所得水準、穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position），加以在全球半導體供應鏈具主導地位。Moody’s認為，台灣在先進晶片製造領域的領先優勢為台灣經濟具韌性的關鍵驅動因素，有助維持強勁成長與競爭力；惟「科技業」與「傳產製造業及服務業」間的成長不均，以及人口老化帶來挑戰。

在環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，Moody’s給予台灣治理評分（score）為最高等級的G-1，係反映台灣強健的體制與政府治理，以及有效且可信的貨幣管理與財政政策。