開COMPUTEX論壇助攻，林修銘：證交所是全球資金連結AI企業的橋樑

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）進入第三天，參觀人潮持續湧入，證交所今日與世芯、汎銓、南亞科、欣興、奇鋐、台達電及緯創共同舉辦COMPUTEX「台灣證券交易所媒體簡報會」，證交所董事長林修銘表示，證交所是全球資金連結AI企業的橋樑。透過連結國際資本的力量，讓台灣領先技術得以規模化、全球化。

證交所已連續第二年加入COMPUTEX展會，強調資本市場在AI從技術突破邁向大規模商業部署的過程中扮演協助的角色，更協助全球投資人連結AI價值鏈最前線的企業。今日媒體簡報會分別針對「半導體未來融資:從先進封裝到AI運算」、「AI基礎建設擴展:從伺服器到資料中心」兩大主題，邀請公司開講。

證交所表示，透過媒體報導和網路直播，讓民眾更了解台灣資本市場如何支持半導體產業價值，並探討AI產業生態系如何在資本市場支持下，持續拓展全球布局。

受惠全球AI浪潮帶動，台股總市值5月突破5兆美元，創下歷史新高，並躍居全球第五大市場。

證交所指出，AI產業持續帶動資本市場成長動能，預估2026年申請上市企業中，約四成來自AI產業鏈。在AI領域強勁成長帶動下，台灣證券交易所正加速迎接下一波AI企業的IPO上市熱潮，2026年估計有近40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業。

2025年申請上市IPO家數高達45家，創2008年以來新高；總募資金額更高達約270億美元，較2024年幾乎翻倍，創下歷史紀錄。近期上市企業包含AI與半導體供應鏈公司，如鴻勁精密（7769）和倍利科技（7822），以及導入科技的醫療保健與生技醫療公司，如心誠鎂行動醫電（6934）與禾榮科技（7799），顯示不僅是核心AI基礎設施，具成長潛力的創新領域同樣獲資本市場支持。

證交所指出，台灣位處全球AI與半導體生態系的核心，深受國際投資人青睞，截至4月底，外資占總市值49.4%，占日均成交值的35.5%。目前上市公司市值約有81.44%集中於科技相關產業，國際投資人透過台灣證券交易所的交易平台，得以參與全球最具戰略重要性的科技市場，並能廣泛接觸完整AI與創新生態系。

林修銘說，台灣具有獨特完整供應鏈，從上游的晶片設計與半導體製造，一路延伸至下游的系統整合與AI應用，因此臺灣資本市場提供三大獨特優勢：可直接接觸高速成長的AI與半導體生態系；可佈局涵蓋能源、生技、資安與先進科技等領域的次世代「獨角獸」及「隱形冠軍」；提供穩健監理、營運韌性、投資信心的市場環境。