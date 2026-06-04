快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

開COMPUTEX論壇助攻，林修銘：證交所是全球資金連結AI企業的橋樑

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
COMPUTEX進入第三天，證交所今日與世芯、汎銓、南亞科、欣興、奇鋐、台達電及緯創共同舉辦COMPUTEX「台灣證券交易所媒體簡報會」。記者鍾張涵／攝影
COMPUTEX進入第三天，證交所今日與世芯、汎銓、南亞科、欣興、奇鋐、台達電及緯創共同舉辦COMPUTEX「台灣證券交易所媒體簡報會」。記者鍾張涵／攝影

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）進入第三天，參觀人潮持續湧入，證交所今日與世芯、汎銓、南亞科、欣興、奇鋐、台達電及緯創共同舉辦COMPUTEX「台灣證券交易所媒體簡報會」，證交所董事長林修銘表示，證交所是全球資金連結AI企業的橋樑。透過連結國際資本的力量，讓台灣領先技術得以規模化、全球化。

證交所已連續第二年加入COMPUTEX展會，強調資本市場在AI從技術突破邁向大規模商業部署的過程中扮演協助的角色，更協助全球投資人連結AI價值鏈最前線的企業。今日媒體簡報會分別針對「半導體未來融資:從先進封裝到AI運算」、「AI基礎建設擴展:從伺服器到資料中心」兩大主題，邀請公司開講。

證交所表示，透過媒體報導和網路直播，讓民眾更了解台灣資本市場如何支持半導體產業價值，並探討AI產業生態系如何在資本市場支持下，持續拓展全球布局。

受惠全球AI浪潮帶動，台股總市值5月突破5兆美元，創下歷史新高，並躍居全球第五大市場。

證交所指出，AI產業持續帶動資本市場成長動能，預估2026年申請上市企業中，約四成來自AI產業鏈。在AI領域強勁成長帶動下，台灣證券交易所正加速迎接下一波AI企業的IPO上市熱潮，2026年估計有近40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業。

2025年申請上市IPO家數高達45家，創2008年以來新高；總募資金額更高達約270億美元，較2024年幾乎翻倍，創下歷史紀錄。近期上市企業包含AI與半導體供應鏈公司，如鴻勁精密（7769）和倍利科技（7822），以及導入科技的醫療保健與生技醫療公司，如心誠鎂行動醫電（6934）與禾榮科技（7799），顯示不僅是核心AI基礎設施，具成長潛力的創新領域同樣獲資本市場支持。

證交所指出，台灣位處全球AI與半導體生態系的核心，深受國際投資人青睞，截至4月底，外資占總市值49.4%，占日均成交值的35.5%。目前上市公司市值約有81.44%集中於科技相關產業，國際投資人透過台灣證券交易所的交易平台，得以參與全球最具戰略重要性的科技市場，並能廣泛接觸完整AI與創新生態系。

林修銘說，台灣具有獨特完整供應鏈，從上游的晶片設計與半導體製造，一路延伸至下游的系統整合與AI應用，因此臺灣資本市場提供三大獨特優勢：可直接接觸高速成長的AI與半導體生態系；可佈局涵蓋能源、生技、資安與先進科技等領域的次世代「獨角獸」及「隱形冠軍」；提供穩健監理、營運韌性、投資信心的市場環境。

台灣證券交易所董事長林修銘指出，證交所是全球資金連結AI企業的橋樑。透過連結國際資本的力量，讓台灣領先技術得以規模化、全球化。圖／證交所提供
台灣證券交易所董事長林修銘指出，證交所是全球資金連結AI企業的橋樑。透過連結國際資本的力量，讓台灣領先技術得以規模化、全球化。圖／證交所提供

COMPUTEX 證交所 緯創

延伸閱讀

台股市值創新高 證交所透過COMPUTEX助攻AI發展

亞洲創新籌資平台專屬網站上線 助力打造台灣成為亞洲那斯達克

COMPUTEX／蔡司首度進軍台灣國際電腦展論壇 發布AI伺服器品質白皮書

台股市值型ETF強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

相關新聞

美徵301關稅10%稱「強迫勞動」 勞動部：不是針對台灣

美國貿易代表署依「貿易法」第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公告，建議對60個經濟體加徵關稅，對台灣的建議稅率為10%。我勞動部4日說明，就目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

經部補助企業海外布建通路每案最高2000萬元 但排除「這些國家」

經濟部國際貿易署公告，自即日起受理2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

黃仁勳口中的「台灣典型父母」是什麼？他解釋 批評助員工進步

輝達執行長黃仁勳近日談到自己深受「台灣典型父母」影響，認為批評是幫助人成長與進步的方式。他坦言自己管理風格嚴格，會即時給員工回饋，希望把人才磨練得更優秀。同時，他也分享每天工作的動力來自責任感、害怕失敗、想親眼見證夢想成真的信念。

我被點名強迫勞動 洪申翰：需確認美具體內容

美國貿易代表署昨公布強迫勞動的三○一條款調查結果，提議對台灣等十四國加徵百分之十關稅。對此，勞動部長洪申翰昨在立院答詢時表示，此事涉及國與國之間的貿易及談判議題，任何應對都要非常審慎，將與經貿相關單位討論因應作法。

去年被指強迫勞動…美下暫扣令 巨大盼6月解套

美國啟動三○一條款調查各國強迫勞動行為後，擬對台灣等十多國加徵百分之十關稅。台灣巨大集團去年因涉強迫勞動疑慮，遭美方發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美，巨大昨回應，加徵關稅尚不明朗，公司不表示意見。

穆迪信評公司維持我國國家主權評等為Aa3，並肯定央行貨幣政策表現

昨日Moody’s信評公司發布我國主權信用評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，展望亦維持「穩定」。該報告指出，台灣有效且可信的貨幣與總體經濟決策，持續支持國家的穩定性及抵禦外部壓力的韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。