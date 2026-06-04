台灣無人機聯盟赴日參展 看好互補性爭取合作商機

台灣卓越無人機海外商機聯盟以台灣館陣容，登上日本無人機展JapanDrone，集結漢翔、雷虎、中光電智能機器人與近20家聯盟廠商，看好台日無人機產業具高度互補性，把握合作契機。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今天發布新聞稿指出，本週在經濟部及外交部帶領下，以台灣館陣容前進日本千葉幕張展覽館，參與3日至5日、為期3天的2026日本無人機展（Japan Drone 2026）。

由日本無人機產業振興協議會（JUIDA）主辦的Japan Drone，為日本最大、最具指標性的無人機產業專業展會，本屆預計匯聚全球逾230家參展商，將是產業技術、商務交流與商機媒合的重要平台。

聯盟集結漢翔及聯盟協同主席雷虎科技、中光電智能機器人，與近20家聯盟廠商，以及經濟部產發署、航太小組、外交部無人機外交小組，同時結合工研院、資策會、航太公會及國防產業發展協會等代表，囊括產官學研面向。

這次台灣館集結產業鏈上中下游，展出多款無人載具、關鍵零組件與電子模組，漢翔也展出自主研發的無人機反制系統，各家廠商將研製實力呈現在全球大廠面前。

聯盟指出，台日無人機產業具備高度互補性。日本有精密機械、自動控制等強項；台灣有晶片、資安、系統整合等利基。在全球高度重視國安與資安的趨勢下，台灣是與日本理念相近的產業夥伴，雙方廠商均把握合作契機，密集展開多場B2B商務洽談，也與日本無人機組織相互拜會，探索跨國合作的無限可能。

聯盟進一步說明，台日無人機產業交流，去年就已展開，聯盟陸續與日本無人機聯盟（JDC）及日本無人機產業振興協議會（JUIDA）結成盟友，日本無人機應用著重防災、救災、農業、物流等的發展值得學習。

台灣卓越無人機海外商機聯盟今年上半年已前往德國、美國、日本，陸續將整合完成的產業能量，轉化為國際競爭力與實體訂單。