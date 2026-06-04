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美徵301關稅10%稱「強迫勞動」 勞動部：不是針對台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美徵301關稅10%稱「強迫勞動」，勞動部4日說明，不是針對台灣。圖／本報系資料照
美徵301關稅10%稱「強迫勞動」，勞動部4日說明，不是針對台灣。圖／本報系資料照

美國貿易代表署依「貿易法」第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公告，建議對60個經濟體加徵關稅，對台灣的建議稅率為10%。我勞動部4日說明，就目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

美國總統川普日前祭出的關稅稅率法源失效後，透過301條款調查重建法律基礎。美貿易代表署3日發布相關調查報告，決定建議對60個經濟體加徵關稅；其中，根據美國聯邦公報公告，對台灣的建議稅率為10%。

美貿易代表署在301調查報告中表示，台灣看似採取步驟履行美台對等貿易協定中，有關禁止強迫勞動產品進口的承諾；然而，目前台灣在法律上未禁止這類產品的進口。基於上述原因，台灣未能實施並有效執行強迫勞動進口禁令的做法和政策是不合理的，且對美國貿易構成負擔或限制。

針對美國USTR宣告301條款「強迫勞動」調查結果，我勞動部表示，就目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

勞動部指出，但也因為台灣在台美ART中，對於強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日韓都低。

勞動部高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，接下來，勞動部也會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依《貿易法》作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。

關稅 勞動部 貿易法

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