我被點名強迫勞動 洪申翰：需確認美具體內容

美國貿易代表署昨公布強迫勞動的三○一條款調查結果，提議對台灣等十四國加徵百分之十關稅。對此，勞動部長洪申翰昨在立院答詢時表示，此事涉及國與國之間的貿易及談判議題，任何應對都要非常審慎，將與經貿相關單位討論因應作法。

洪申翰說，勞動部高度重視國際上對防治強迫勞動的討論，若未妥善處理，確實可能衍生產業與貿易風險。不過，面對後續面對媒體追問，洪申翰僅說，仍需要進一步確認此次美方提出的具體內容後，再作回應。

國際勞工組織（ＩＬＯ）羅列的十一項強迫勞動指標，包括濫用弱勢、欺騙、限制行動、隔離、身體和性暴力、恐嚇和威脅、扣留身分文件、預扣薪資、債務束縛、虐待性的工作和生活條件，以及過度加班。美國政府根據這十一項指標作為執法依據。

而我遭美方點名涉及強迫勞動早非首見。二○二○年起，台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲，曾遭美國勞動部三度列入強迫勞動清單；去年九月，巨大集團（捷安特）更因涉強迫勞動遭美方發布暫扣令，禁止其台灣廠產品輸入。

今年二月中旬，台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署，我方即承諾將採認美國「關稅法」第三○七條標準，禁止強迫勞動產品輸入台灣，並且於三年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費，五年內降低中小企業勞工籌組工會門檻等。

勞動部於二月底發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將國際勞工組織（ＩＬＯ）十一項強迫勞動指標，引導企業從自身管理延伸至整體供應鏈，涵蓋風險自我評估，協助企業接軌國際人權治理框架。