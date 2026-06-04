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美國301 對台課10%關稅 經部：不會與122條款疊加

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者余弦妙江睿智／綜合報導
行政院台美經貿工作小組3日回應，台灣稅率優於陸、日、韓，我方有信心，最終稅率將反映台美既有談判成果，爭取相對優惠待遇；經濟部強調，目前施行的122條款關稅預計7月24日落日，後續才會接續課徵301關稅，不存在122、301雙重關稅疊加問題。 聯合報系資料照
行政院台美經貿工作小組3日回應，台灣稅率優於陸、日、韓，我方有信心，最終稅率將反映台美既有談判成果，爭取相對優惠待遇；經濟部強調，目前施行的122條款關稅預計7月24日落日，後續才會接續課徵301關稅，不存在122、301雙重關稅疊加問題。 聯合報系資料照

美國2日公布首波301調查結果，針對強迫勞動議題，將對台灣與歐盟等14個經濟體加徵至少10%關稅，並對中國大陸、日本及南韓等46個經濟體加徵12.5%關稅，接下來將在徵詢各界意見並召開聽證會後生效。

行政院台美經貿工作小組昨（3）日回應，台灣稅率優於陸、日、韓，我方有信心，最終稅率將反映台美既有談判成果，爭取相對優惠待遇；經濟部強調，目前施行的122條款關稅預計7月24日落日，後續才會接續課徵301關稅，不存在122、301雙重關稅疊加問題。

美國3月分別針對產能過剩議題、強迫勞動議題展開兩波301調查。美國已先公布強迫勞動議題調查結果，產能過剩議題報告預料近期將發布，可能會再加徵關稅。

美國貿易代表署（USTR）2日公布報告，各經濟體加徵稅率差異，關鍵在於是否已實施、或已在貿易協定（ART）做出與強迫勞動產品進口禁令相關承諾。

這些關稅還不會立即生效，須先徵詢公眾意見和審核期，各方須在7月6日前提交書面意見，預定7月7日起召開公聽會。

台美經貿工作小組表示，雙方持續保持緊密聯繫，溝通朝正面方向發展，台灣列入較低稅率名單，顯示ART已成因應美國調整貿易執法架構的重要基礎。

經濟部認為，未來美國完成301調查後，所給予各國的最終關稅，將於122條款落日後，轉軌適用301條款。屆時122條款課徵關稅將因此次實施期限屆期而歸零。

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