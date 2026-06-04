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排碳大戶今年首度繳納 碳費首年入帳49億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

排碳大戶今年首度繳納碳費環境部昨（3）日公布首年繳納情形，全台240家（461廠）共繳交49.7億元，較原先預估增加逾一成，整體繳費以半導體業為大宗，合計123廠繳費約22億元、占44.4％。

依「碳費收費辦法」規定，排碳大戶應於每年5月底前依前一年度溫室氣體排放量計算並繳納碳費，今年是第一次徵收碳費。環境部初步統計，收費對象為240家排碳大戶（合計461廠）均全數完成繳費，沒有業者提出延分期繳納，收費總額達49.7億元。

以各行業別分析，半導體製造業繳費金額占比最高，共有123廠、繳交碳費22.07億元，占比為44.4％；其次為電力供應業，19廠繳交6.35億元，占比12.8％；第三則為化學原材料製造業，68廠繳交5.46億元，約占11％。

若以各行業別每廠平均繳交碳費金額來看，石油及煤製品製造業以每廠平均繳交4,800萬元最高，其次為電力供應業每廠平均3,342萬元，半導體業每廠平均1,794萬元第三，水泥業每廠平均繳交1,444萬元為第四，第五則為鋼鐵業，每廠平均繳交約1,383萬元，其餘行業每廠平均低於千萬元水準。

碳費 環境部 半導體

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